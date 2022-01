Un equipo de Primera pregunta por Salvi, y acaba contrato en junio...

Desde el pasado 1 de enero todos los jugadores que terminan contrato el próximo 30 de junio pueden negociar con cualquier club. En el caso del Cádiz hay varios futbolistas que al final de la presente campaña finalizan su vinculación con la entidad gaditana y que a día de hoy han ampliado su contrato de cara al futuro, aunque hay algunos casos como el de Álvaro Negredo o Jonsson que tienen una cláusula que en el caso de jugar una serie de partidos renovarían de manera automática. Como viene contando ESTADIO Deportivo, la situación del danés en el momento en el que juegue 25 partidos esta temporada un mínimo de 45 minutos renovaría automáticamente, y ya ha participado en diecinueve, por lo que todo hace indicar que no tendría problemas para cumplir con dicho requisito.

Sin embargo hay otros de los que no hay noticias de una futura renovación y su continuidad, aunque parezca sorprendente, parece estar en el aire. Es el caso de Salvi Sánchez, el sanluqueño con la salida de Garrido es el único superviviente de la época de Segunda División B, y aunque en reiteradas ocasiones tanto él como el presidente han afirmado que no habría problema para la ampliación de su contrato, un equipo de Primera división se ha interesado por la situación del gaditano. Según apunta la Cadena Ser, el RCD Espanyol estaría interesado en hacerse con los servicios del extremo de cara a la próxima temporada y ya habría hecho inclusa una oferta al jugador mejorando su actual salario en la Tacita de plata.

Hace unos meses, en septiembre, Salvi era preguntado sobre su renovación y decía que "Encontré mi sitio en Cádiz hace mucho tiempo, me siento muy importante, y la verdad es que estoy muy feliz. Las anteriores conversaciones con el presidente han durado 5-6 minutos. Estoy muy tranquilo haciendo mi trabajo y muy feliz", mientras que la última vez que Manuel Vizcaíno era preguntado por las renovaciones de jugadores importantes como Salvi o José Mari apuntaba a que "no han comenzado las negociaciones, cuando se es tan de la casa, tan de la familia, se den las cosas por hechas, al igual que José Mari, son jugadores puro ADN Cádiz, que aportan tantísimo dentro como fuera". Finalmente José Mari, que aún no ha podido jugar esta temporada por una lesión, renovaba recientemente hasta junio del año 2024, mientras, Salvi sigue sin hacer y el Espanyol está al acecho.