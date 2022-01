Para la Copa, un árbitro con muy malos antecedentes en el Cádiz

César Soto Grado, del Comité Riojano, ha sido designado para dirigir el encuentro Rayo Vallecano-Mallorca, de los cuartos de final de la Copa del Rey, mientras que Javier Alberola Rojas, del Castellano-Manchego, arbitrará el Valencia-Cádiz.

Soto Grado tendrá en el VAR a David Medié Jiménez y Alberola Rojas a Xavier Estrada Fernández, ambos del Comité Catalán.

El manchego no es un árbitro de buen recuerdo para los gaditanos. El pasado año fue el gran protagonista del choque entre el Cádiz CF y el Granada de la pasada temporada, cuando no pitó un claro penalti a favor de los amarillos. En la presente temporada ha dirigido dos veces al equipo que entonces entrenaba Cervera. Los dos partidos se saldaron con derrota en casa. Ante el Deportivo Alavés (0-2), pitó un penalti polémico en contra de los amarillos y ante el Sevilla (0-1) el conjunto cadista también perdió. De hecho, con él solo ha ganado un partido de los once en los que le ha dirigido.

Aún no han sido anunciados los árbitros de los otros dos partidos de cuartos de final, Athletic-Real Madrid y Real Sociedad-Betis, que se disputarán el jueves.

Composición de los equipos arbitrales para los partidos de cuartos del miércoles:

Rayo Vallecano-Mallorca César Soto Grado (C. Riojano)

4º árbitro Manuel J. Orellana Cid (C. Andaluz)

asistentes Guadalupe Porras (C. Extremeño) y Carlos Álvarez (C. Riojano)

VAR David Medié Jiménez (C. Catalán)

asist. VAR Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz)

Valencia - Cádiz

Javier Alberola Rojas (C. C-Manchego)

4º árbitro Salvador Lax Franco (C. Murciano)

asistentes Teodoro Sobrino (C. C-Manchego) e Iván Hernández (C-Manchego)

VAR Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

asist. VAR Raúl Cabañero Martínez (C. Murciano)