Lucas Pérez: "Hemos hecho un gran partido ante un gran rival"

Lucas Pérez debutaba con la camiseta del Cádiz ante el Valencia en Mestalla. El ex delantero del Elche, que ni tan siquiera viajó a tierras gaditanas al anunciarse su fichaje y se unió a la concentración en el hotel en Valencia, entró en el minuto 22 tras la lesión de Florin Andone y demostró sobre el terreno de juego todo lo que puede aportar al equipo, ya que puede jugar como delantero y en tirado a una banda, además creó bastante peligro en las jugadas a balón parado.

Afirmaba a la conclusión del partido y su debut ante con la chamarra gaditana que "estoy muy contento por el trabajo del equipo. Creo que hemos hecho un gran partido ante un gran rival. El equipo ha trabajado muy bien, pero nos ha matado el gol en el córner. Esta es la actitud para salir de la zona de abajo".

Marcó desde los once metros, demostró la importancia que puede tener en las acciones a balón parado y no tuvo presión a la hora de tener protagonismo en ese tipo de acciones. "En este mundo nos estudiamos todos, tanto los delanteros como los porteros. El año pasado le marqué un gol al otro lado y este año lo decidí al otro lado. Al final es gol, que es importante para coger confianza a nivel personal. Pienso que hemos hecho un buen papel y el sábado tenemos otra final".

Tiene competencia en la delantera al compartir vestuario con jugadores como Álvaro Negredo, el Choco Lozano, que no pudo estar por jugar esta madrugada con la selección de Honduras. El titular ante el Valencia fue Florin Andone, pero el rumano se tuvo que retirar del terreno de juego por una lesión muscular. "No me gusta haber debutado por la lesión de un compañero, espero que sea solo un susto y esté el sábado disponible. Esto lo vamos a sacar entre todos, necesitamos a todos los jugadores".

El Cádiz afronta un crucial encuentro este sábado ante el RCD Mallorca. En caso de ganar, los gaditanos saldrán de los puestos de descenso y vencerían a un rival directo por la permanencia. El delantero, que ha firmado hasta junio del año 2023, tiene claro que este es el camino a seguir en el segundo tramo de la temporada. "sta es la imagen. Llevo medio día con el equipo, Luis lleva poco tiempo, Idrissi también. Esta es la línea a seguir. Nos estamos conociendo y tenemos que seguir trabajando".