El Cádiz carga duramente contra el VAR y Rubiales: "Luis, arregla el tema del VAR (II)"

El Cádiz ha sacado un comunicado en su página web tras la actuación de Carlos del Cerro Grande en Mallorca. El árbitro señaló un penalti inexistente de Conan Ledesma sobre Ángel, y antes pitó otro muy dudoso de Iván Alejo y sobre Brian Oliván.

No es la primera vez que el conjunto gaditano saca un comunicado tras una decisión arbitral, ya que la temporada pasada, tras el choque ante la Real Sociedad a domicilio, y tras otra actuación arbitral muy discutida, el club amarillo sacó un comunicado en el que ya pedían al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que mejorara el VAR.

Cabe recordar que la pasada campaña, Álvaro Cervera fue castigado con cuatro partidos de sanción por unas declaraciones en sala de prensa tras un clamoroso penalti de Foulquier sobre Alberto Perea que no señaló Alberola Rojas. Finalmente, y tras recurrir la decisión, el técnico no fue sancionado.

El comunicado íntegro del Cádiz:

"Estimado Luis, estimado presidente de la RFEF: por segunda vez, y te lo pido por favor, arregla el tema del VAR.

Este año todos nos hacíamos ilusiones de que el fútbol volvía a ser fútbol. Que la intervención de la tecnología lo sería sólo para los casos, como se ha pregonado, en los cuales ayudara a no cometer errores flagrantes. Pues hoy, Luis, hemos vuelto a las andadas. Y se ha hecho con el Cádiz Club de Fútbol, otra vez.

Te dije el año pasado, y te repito este, que no quiero puntos que no me correspondan. Sólo quiero que se respete a una entidad centenaria donde su humilde y orgullosísima afición y sus técnicos y jugadores, se merecen un respeto que en estos momentos creemos que no se produce por parte de la RFEF.

Presidente, arregla el tema del VAR, de manera urgente para no ser el hazmerreír de un fútbol que se supone de élite, y que con este tipo de decisiones volvemos cuarenta años atrás.

Siento vergüenza e indignación, Luis. Te reitero que nos jugamos mucho, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, sólo queremos justicia y un criterio igual para todos.

Creo que estas son las guerras que hay que ganar, las guerras que hacen crecer al fútbol.

Luis, te lo vuelvo a reiterar, y lo haré mil veces más, arréglalo como tú entiendas que debes hacerlo, pero arréglalo por el bien del fútbol y de tu gestión al mando de la RFEF.



Manuel Vizcaíno Fernández?Presidente del Cádiz Club de Fútbol?Miembro de la comisión delegada de la RFEF en representación de LaLiga".