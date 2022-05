Mundo Carlini, el análisis del Maldini gaditano

Carlos Mení ha imitado a Maldini para analizar el próximo partido del Cádiz ante los txuri-urdines

El COAC dio comienzo ayer con las agrupaciones infantiles y dio paso a una gran época musical, como todos los años, en la ciudad de Cádiz. Ya se respira otro ambiente y todo el mundo está atento al Falla. Por ello, algunos han querido acordarse también del equipo de la ciudad, que aún se encuentra peleando por mantener la categoría un año más.

Carlos Mení, del cuarteto del Morera, ha querido parodiar a Julio Maldini con su particular análisis del Real Sociedad-Cádiz que hace cada semana en su canal de YouTube. El gaditano ha querido nombrar el vídeo como "Mundo Carlini", en honor al nombre del canal del periodista.

"No se le puede escapar este partido a la Real Sociedad, qué queréis que os diga amigos gaditanos", comenzaba. "A parte va a ser un resultado holgado, nada de pitillo. Que me perdonen mis amigos cadistas. Tengo muchos amigos cadistas y gaditanos. Ayer precisamente recibí un mensaje de un amigo gaditano. Me dijo que él confiaba, como ya la Real tenía el trabajo hecho, ya no iba a competir igual. Y para nada", continuaba.

El Cádiz se juega parte de la permanencia en este partido y sobre todo la posibilidad de mandar a algún equipo perseguidor directamente a Segunda división matemáticamente.

"No confiarse, porque esta liga económicamente hablando es diferente. Contra más arriba quedes, más dinero ingresas, y la Real Sociedad necesita dinero. Tiene que quedar lo más arriba posible porque tiene muchísimos gastos. Al ser 'sociedad' tiene que pagar autónomos todos los meses y eso es un dinero. Eso no lo sabe la gente, yo lo sé porque me muevo por ahí", decía insistiendo el del Cuarteto del Morera.

El carnavalero ya casi daba por perdido el partido a los de Sergio González frente a la Real: "Es imposible que el Cádiz le pueda meter mano a la Real Sociedad en Anoeta. Si tú me dijeras en el Nuevo Mirandilla, pues tampoco. Pero en Anoeta menos".

Carlos Mení también se quiso acordar de la eficiente trayectoria de la Real Sociedad en los últimos años: "La Real Sociedad lleva muchos años ahí arriba, pero porque tiene ayuda externa. Esto lo sabe muy poca gente, yo entre ellas. La Real Sociedad tiene ayuda sobre todo de los jueces de línea. Ustedes diréis, ¿por qué? Hombre, ¿el ayudante de los jueces quién es? El alguacil. ¿Y Alguacil quién es? El entrenador de la Real Sociedad. Blanco y en botella, ¡te pillamos!", finalizaba.