Iago Aspas: "Quiero seguir en Primera, al final de temporada ya se verá"

Iago Aspas fue el héroe del Celta en Balaídos el pasado sábado. Sus dos goles ante el Villarreal acercan al equipo vigués a la 17ª plaza y, por tanto, a la permanencia en Primera división. Estos dos tantos, sumados a su vuelta a los terrenos de juego, harán de este encuentro una fecha importante en el calendario futbolístico del gallego que, una vez sustituido, se le pudo ver muy emocionado en el banquillo.

El de Moaña, atendió a 'El Larguero' de la Cadena Ser y habló de ese momento emotivo que vivió entre lágrimas, entre otras cosas: "Las lágrimas fueron por todo: de orgullo, de alegría y de rabia, después de haber estado tanto tiempo parado sin ayudar al equipo. No soy un tío muy llorón, pero debe ser la edad".

Dubitativo se mostraba cuando le preguntaron por su futuro en la entidad celeste: "En el fútbol puede pasar de todo. Yo quiero seguir jugando en Primera eso está claro, al final de temporada ya se verá". A sus 31 años tenía apalabrada su renovación por el equipo gallego antes de su lesión, ahora parece que no las tiene todas consigo para continuar la temporada que viene en un Celta que tendrá que luchar para salvarse de la quema del descenso.

La situación actual del club también fue un tema candente y Aspas declaraba que "no queda otra que remangarse" y sueña con un volver a poder vivir 'O noso Derbi' en Primera división: "Por supuesto que firmo un Celta-Dépor en Primera, no me gustó que descendieran por todo lo que significa el derbi para ambas ciudades".