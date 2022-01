Coudet, feliz con el 2-2: "El Sevilla tiene dificultades, pero será candidato al título"

Eduardo Coudet destacó el "gran esfuerzo" de su equipo ante el Sevilla FC y, a pesar de que se puso con un 0-2 a favor, afirmó que lograron "un punto importante" si se tiene en cuenta que visitaban "la cancha de uno de los aspirantes al título".

"La imagen ha sido muy buena. Puntuamos en la cancha de unos de los aspirantes al título. El Sevilla tiene dificultades, pero será candidato; no nos han sorprendido", indicó el entrenador del Celta.

Para el técnico argentino, "se ha visto un lindo partido para verlo desde fuera" y en el que les hubiera "gustado ganar", aunque se marchan "con un punto (sumado) en un campo complicado".

Añadió que ahora "hay que trabajar, mejorar y pensar en el siguiente partido", y recalcó que "para ganar acá (en el estadio del Sevilla) te tiene que salir todo", por lo que valoró "el trabajo hasta el final y el deseo" de su equipo de llevarse "el partido".

"Arriesgaron y les salió bien. El punto sirve por la jerarquía que tiene el rival", aseveró Coudet, que explicó que cambió a Denis Suárez porque "estaba al límite" y necesitaban "gente fresca".

Señaló que "hasta el 1-2 el partido no estaba complicado" y que no ha "visto la jugada del 2-2", pero "puede que a (su portero) Dituro le dificultara la vista" la situación del delantero local Iván Romero, en fuera de juego posicional, aunque el árbitro consideró que no interfería en la acción.

Cervi: "Queda un sabor amargo"

Por otro lado, el autor del primer gol celtiña, el extremo argentino Franco Cervi aseguró que su equipo pudo "haber ganado" el partido, "pero, por detalles", perdieron "la ventaja" de 0-2 con la que se fueron al descanso.

"Con el empuje de su gente, ellos comenzaron a llegar, pero al final nos llevamos un punto", valoró Cervi en declaraciones a Movistar+. Para el extremo argentino, el Celta tiene que "mejorar y seguir trabajando", aunque destacó la importancia del punto sumado en el Ramón Sánchez Pizjuán.

"Es un campo complicado. Teníamos el 0-2. Ahora hay que volver fuerte tras el parón. Queda un sabor amargo porque podíamos haber logrado los tres puntos", insistió el jugador del Celta.