Florenzi: "Estamos orgullosos por llevar este escudo"

Roma, 12 jul (EFE).- Alessandro Florenzi, lateral de la selección italiana campeona de Europa, aseguró este domingo, tras ganar la final de la Eurocopa a Inglaterra en la tanda de penaltis, que se siente orgulloso "por llevar" el escudo de ltalia.

"No fue fácil, sobre todo para mí, que me lesioné al principio de la Eurocopa, pero en este grupo todos son titulares. Estamos orgullosos por llevar este escudo", aseguró Florenzi al acabar el partido de Wembley, en declaraciones a la televisión italiana "Sky Sport".

El lateral italiano, exjugador del Valencia, bromeó además sobre el típico cántico de Inglaterra en esta Eurocopa "It's coming home" (El título está regresando a casa).

"Se equivocaron por una consonante. No es 'It's coming home', sino es 'It's coming Rome'", dijo Florenzi.

El italiano se acordó además de Gianluca Vialli, jefe de delegación de Italia, al que considera un ejemplo a seguir, por la manera en la que logró sobreponerse a una seria enfermedad y participar en la Eurocopa.

"Contamos con un ejemplo que nos demuestra cómo se debe vivir, como tienes que portarte y Gianluca Vialli, quiero decirle que para nosotros es especial, esta victoria, sin él, no sería lo mismo. Es un ejemplo", dijo.