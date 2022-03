El dato que convierte a Maximiano y a Ledesma en objetivos suculentos

Los porteros del Granada y del Cádiz lideran la clasificación de los porteros que más paradas hacen de LaLiga

Luis Maximiano y Conan Ledesma son los porteros que más paran de LaLiga según las estadísticas. El portero portugués del Granada CF lleva 96 paradas en lo que va de campeonato, mientras que el portero argentino del Cádiz lleva 90. A pesar de que sus equipos se encuentren en zonas cercanas al descenso, queda claro que la situación podría ser peor a no ser de sus porteros.

Luis Maximiano llegó a Granada para suplir el gran papel de Rui Silva y parece estar a la altura de las circunstancias. A pesar de que el Granada CF sea el cuarto equipo de la liga que más goles recibe, el portugués ya ha parado dos penaltis. El último frente al Deportivo Alavés a Joselu en la victoria del equipo nazarí (2-3). Tras su poca presencia en el Sporting de Lisboa en las últimas temporadas, parece que el Granada le ha venido como anillo al dedo para demostrar todo su potencial a sus 23 años.

Jeremías Conan Ledesma disputa su segunda temporada bajo palos del equipo gaditano y es bastante querido por la afición cadista. El Cádiz CF es el sexto equipo que más goles ha recibido en LaLiga. Aunque el argentino también sabe lo que es detener un disparo desde los 11 metros. El penalti que detuvo Ledesma a Santi Mina fue celebrado como un gol que da la victoria en el minuto 90. El de Rosario paró la pena máxima al delantero del Celta en el minuto 84 y sirvió para sumar un punto (0-0) que tanta falta le hacía al equipo del Nuevo Mirandilla.

Ambos equipos han sufrido cambios de entrenadores y han tenido que recurrir a algunos fichajes en el mercado de invierno para poder hacer frente a la dura situación que estaban viviendo. El cambio de Robert Moreno a Rubén Torrecilla y de Álvaro Cervera a Sergio González no ha hecho que se focalizase el problema en la portería, ya que han sabido valorar el papel de ambos porteros en sus respetivos equipos.

Tanto el Granada como el Cádiz necesitan sumar puntos para escalar puestos en la clasificación y alejarse del descenso. Ambos equipos se diferencian en un punto y en una posición y el Cádiz es el equipo que marca la zona de descenso. No solo necesitan hacer goles para sumar puntos, sino que la clave también es intentar no encajar tantos goles para no perder los partidos y parte de esta responsabilidad es de sus porteros que deben seguir por la misma línea que llevan hasta el momento.