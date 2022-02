Sergio Rico no tiene dudas ante lo que le viene: "Soy sevillano y soy sevillista"

Sergio Rico ha regresado a LaLiga para vérselas por primera vez con su Sevilla FC, algo que no ocurriría hipotéticamente hasta el mes de mayo, en la antepenúltima jornada del campeonato y, tal vez, con mucho en juego.

Con quien irá será un dilema que, seguramente, no dirá públicamente, pero lo que sí deja claro es que sigue desde la distancia todo lo que hace el equipo de Lopetegui. "Soy sevillano y soy sevillista y siempre estoy pendiente, tengo allí muchos amigos y le deseo lo mejor", aseguraba el portero hispalense en una entrevista en AS, donde muestra su visión del partido que el próximo martes enfrenta al que aún es el club con el que tiene contrato, el PSG, y el Real Madrid. Y ahí sí que se moja: "Tengo muy buenos amigos en París, y además tengo contrato con ellos por dos años más, por lo que quiero y deseo que gane el PSG".

El portero sevillano sólo había jugado fuera de Nervión en el Fulham británico y en un PSG donde este año se ha encontrado con Keylor Navas y Donnarumma por delante, pero donde también ha crecido en los dos últimos años y medio ante 'rivales' como Mbappé, Neymar, Di María, Icardi... y ya este año, Messi. "Se hace uno mejor portero. Mi rendimiento ha crecido gracias a ellos, poder entrenar con este tipo de jugadores diariamente te exige en cada entrenamiento el 200%, por esa calidad que tienen exige de ti lo mismo, por lo que creo que eso ayuda a que tu rendimiento y tu trabajo diario vaya siempre en aumento", aseguraba.

Rico no salió del Sevilla de la forma que le hubiera gustado y, aunque en su pensamiento no estará el volver a corto plazo, no cierra las puertas a nada, ni siquiera a quedarse en Mallorca, donde ha sido muy bien recibido. "Si digo que sí -a quedarse-, tal vez mentiría porque no estoy cerrado a nada. Veremos qué pasa en el próximo mercado de verano. No tengo hijos, solo mi mujer, y a ninguno de los dos nos importa coger la maleta y mudarnos a otro sitio. En eso tenemos facilidad. Así que ya veremos cómo va en lo que queda de temporada", indicaba.

Lo que sí espera de aquí al final de campaña es no vivir la mala experiencia que sufrió en Inglaterra, donde aunque fue elogiado, acabó descendiendo con el Fulham. "Espero y deseo que se salve el Mallorca. Sobre todo por el club, un club que es maravilloso, muy cercano y que trata a todos los jugadores de maravilla. Aquí te acogen de forma espectacular y te hacen sentir como uno más de esta pequeña familia desde el primer momento. Y haré todo lo posible por ayudar para que así sea", afirmaba.