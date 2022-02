Álvaro, Iraola y Trejo asumen que Borja y William marcan la diferencia

El sevillano Álvaro García, extremo del Rayo Vallecano, avisó que su equipo va "a seguir soñando" con ganarle al Real Betis y que competirá por alcanzar la final en el encuentro de vuelta en el Benito Villamarín.

"Nosotros vamos a seguir soñando. Llegar hasta aquí para nosotros ha sido un premio, el equipo se lo ha ganado, es algo histórico para el club y a pelearlo", valoró en declaraciones a 'Dazn' al término del encuentro, en el que dijo que las sensaciones van "unidas" al resultado, aunque apuntó que su conjunto ha "competido", pero "quizá al final" han acabado "muy cansados" y no han tenido "para más".

"La primera parte hemos jugado bastante bien, el equipo ha hecho lo que tenía que hacer en todo momento y ha sido una pena", continuó Álvaro García, que destacó a su afición: "Son los que nunca fallan. A pesar de todas las dificultades que les ponen, ellos vienen, aprietan, nos ayudan y para nosotros son la vida".



Iraola: "Dos jugadores muy buenos dieron al Betis el premio del resultado"

Por su parte, Andoni Iraola, entrenador del equipo rayista, lamentaba la derrota cosechada este miércoles, aunque dijo que no se va triste porque su equipo no haya dado el nivel, sino que encajó "dos golazos" de Borja Iglesias y William Carvalho, que marcaron las diferencias.

"Queríamos otro resultado, a ser posible una ventaja, pero creo que estuvimos bien. Hicimos un buen partido y creo que fue igualado. Ellos estuvieron muy bien pero los jugadores que hicieron los goles marcaron la diferencia. Creo que dimos el nivel pero ellos tuvieron más acierto de cara a gol", dijo el técnico vasco.

Para él, el partido fue "equilibrado" y se decidió por el acierto de Borja Iglesias y William Carvalho, "dos jugadores muy buenos que dieron al Betis el premio del resultado".

"No podemos pedir nada más a la gente. Han estado apoyando todo el partido y los jugadores lo han dado todo", confesó Iraola sobre el apoyo del publico y, en su análisis del partido, destacó que fue un "duelo de alternativas y transiciones para los dos lados". "Nosotros arriesgamos mucho pero no nos quedaba otra que intentar empujar. Nos han ganado porque también han jugado bien. No me voy triste porque no hayamos dado el nivel, aunque es una pena ponerte con el marcador a favor y no poder mantenerlo", manifestó.

"Ahora ellos parten con la doble ventaja del marcador y de jugar en casa, pero nosotros nos lo tenemos que tomar como un partido normal en el que te marcan nada más empezar. Habrá que confiar en hacer las cosas bien y tener más acierto en las fases buenas que tengamos", señaló.

"El acierto en el fútbol se paga mucho y ellos hoy lo han tenido. Si ya eran favoritos antes de empezar, con este resultado les facilita el trabajo, aunque ellos saben lo que les ha costado ganar aquí y no se van a relajar. Nosotros vamos a ir con la fe de ponérselo difícil, pero tenemos que hacer ajustes y asumir algún riesgo más. Aunque en las eliminatorias es lo que toca hacer", concluyó.



Trejo: "Nos marcan gol y eso nos deja noqueados

El gran líder de este Rayo, Oscar Trejo, lamentaba también la derrota, aunque advertía que van a ir al Benito Villamarín "sin miedo" para tratar de dar la vuelta a la eliminatoria.

"Estamos apenados porque empezamos bien, marcamos un gol y, a partir de ahí, el equipo parecía que creía en la victoria, pero en uno de los mejores momentos nos marcan gol y eso nos deja noqueados. El segundo sabemos que es un golazo, pero hasta el final lo intentamos", dijo el argentino, quien reconoció que "quizá faltó frescura a su equipo y también la sensación de manejar mejor el partido".

"Hemos jugado con nuestras armas, pero ha faltado precisión. Ahora vamos al partido de vuelta sabiendo que no queda otra que marcar mínimo un gol. No hay nada que perder y por eso vamos a ir sin miedo y con la intención de dar la vuelta. Sabemos que su cancha es muy fuerte, que será difícil, pero hay que sacar el carácter, las ganas y confiar", concluía.