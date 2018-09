Isco sufre apendicitis aguda y será operado este martes

El futbolista del Real Madrid Isco Alarcón sufre "una apendicitis aguda" que le obligará a pasar por el quirófano "en las próximas horas", ha confirmado el club blanco, y se perderá el duelo de este miércoles ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán (22.00 horas).

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Isco se le ha diagnosticado una apendicitis aguda. El jugador será intervenido en las próximas horas", informó la entidad madridista este martes.

El malagueño hizo saltar las alarmas al no participar este martes en el entrenamiento del equipo en la Ciudad Real Madrid. De esta manera, no participará en el duelo a domicilio de la sexta jornada de LaLiga Santander.

"Esta mañana ha llegado con molestias abdominales y parece que es apendicitis y que va a tener que operarse. Deseo que todo vaya bien y que tenga una rápida recuperación. Todas las bajas son malas noticias, pero después de lamentarlo, al segundo siguiente pensamos en las soluciones y en el jugador que va a estar. Máxima confianza en los jugadores que están", señaló el entrenador Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa.

"No he podido hablar -con él-, le han hecho pruebas y se ha ido. Me consta que está a punto de entrar al quirófano, hablaré luego con él. Espero que todo vaya bien y que cuanto antes pueda volver al estado de forma en el que estaba, que estaba muy bien", añadió.