El Real Madrid frena una pitada a Sergio Ramos

La Grada de Animación del Santiago Bernabéu, formada por unas 2.000 personas que pertenecen a peñas oficiales del Real Madrid, fue creada después de la prohibición a Ultras Sur de entrar en el estadio. Es un órgano afin a la cúpula, y ahora según la SER ambas partes se han reunido. Los hinchas querían demostrar el descontento generalizado, y en particular con Sergio Ramos, su capitán.





?? NOTICIA SER | El Real Madrid se reúne con la Grada de Animación para frenar una pitada contra Ramos en el próximo partido en casa.

Los seguidores querían mostrar su descontento con la plantilla y el capitán por la imagen dada en Barcelona pero el club no lo permitirá

Según informa AS, la grada considera que no pueden mirar para otro lado y que incluso están sopesando no acudir al partido contra el Valladolid (sábado a las 13:00). La respuesta del emisario del club, según el diario citado, contundente. 'Este es el equipo que os ha hecho campeones de Europa. Ahora que estamos jodidos es cuando necesitamos una grada de animación que sirve y se crea para animar. El silencio tampoco es una opción', habrían sido las palabras del dirigente del Real Madrid a los representantes del colectivo.