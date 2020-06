Ocho jornadas de locura, lo que le queda a Madrid y Barça

¿Qué es más difícil San Mamés o Balaídos, Villarreal o Cornellá? El triunfo, poelémico y que traerá cola los próximos días, del Madrid en Anoeta ha dejado LaLiga preciosa para las ocho últimas jornadas. Con Madrid y Barça empatados a puntos y un calendario que, si no fuera por las circunstancias tan especiales que vivimos, sería en teoría ligeramente favorable para el nuevo líder de La Liga.

Sin embargo, a día de hoy y si no hay alteración en cuanto a los espectadores, todo cambia. No habría sido igual el empujón de Messi sobre Diego Carlos con el Sánchez-Pizjuán vacio o lleno. A lo mejor el árbitro se lo habría pensado más sin dejar sin sación al blaugrana. Y también, posiblemente, habría ocurrido lo mismo anoche en el Reale Arena en alguna de las tres jugadas polémicas del Real Sociedad-Real Madrid. Sin público todo cambia y los feudos teóricamente difíciles ya no lo son tanto ni los propios estadios son un fortín. Son partidos sobre un campo 'neutral', en el que ambos equipos tienen que plasmar su juego, sin más presión que la que ellos mismos se meten.

Y, pese a ello, sigue pareciendo que el Madrid tiene cierta ventaja en este final de Liga. Los blancos tienen que enfrentarse, como rivales más destacados, a Getafe, Athletic y Villarreal, pero sólo con los bilbaínos a domicilio. Mientras que el Barça también se las ve esta semana con el Athletic y debe enfrentarse al Atlético de Madrid y Villarreal, este último en La Cerámica.

Sin embargo y aunque no se tenga en cuenta, a la altura que estamos de Liga hay que mirar mucho lo que se juega cada equipo y los blancos se las ven en unos días con el Mallorca y luego con el Espanyol, que se están jugando la 'vida', y, en la última jornada, con el Leganés, que si no está ya descendido iría a por todas. Y el Barça tiene que hacer lo propio en Vigo en la próxima jornada, ante el Celta de Nolito, y también debe cruzarse con Espanyol, Osasuna o Valladolid. Todos ellos pueden decidir una Liga que ni mucho menos está resuelta.

El calendario de La Liga

Jornada 31

Barcelona - Athletic

Real Madrid - Mallorca

Jornada 32

Celta - Barcelona

Espanyol - Real Madrid

Jornada 33

Barcelona - Atlético

Real Madrid - Getafe

Jornada 34

Villarreal - Barcelona

Athletic - Real Madrid

Jornada 35

Barcelona - Espanyol

Real Madrid - Alavés

Jornada 36

Valladolid - Barcelona

Granada - Real Madrid

Jornada 37

Barcelona - Osasuna

Real Madrid - Villarreal

Jornada 38

Alavés - Barcelona

Leganés - Real Madrid