Sergio Ramos pone paz entre Sevilla FC y Real Madrid.

Sergio Ramos siempre ha defendido a gala sus colores, el blanco y rojo del Sevilla FC y el blanco del Real Madrid. El primero fue el club en el que se formó como futbolista y con el que llegó a debutar en LaLiga y llamar la atención del segundo, que lo fichó allá por el verano de 2005 y con el que ha conseguido todos los éxitos de su carrera deportiva.



Por ello, el Real Madrid ha querido participar en una de las últimas modas de Twitter que consiste en poner dos fotos, una de cómo empezó algún personaje conocido y otra segunda de cómo está en la actualidad para ver su evolución, jugando con dos fotos de Sergio Ramos, una del dí de su presentación con el Real Madrid hace ya 15 años y otra actual del capitán madridista, donde se puede ver un enorme cambio físico.



Sin embargo, el perfil oficial inglés del Sevilla ha citado dicho tuit del Real Madrid para aclarar cómo "realmente" empezó Sergio Ramos, poniendo una foto de sus primeros partidos con el Sevilla F.C. en el Ramón Sánchez-Pizjuán.



A todo esto ha aparecido el propio Sergio Ramos para hacer un guiño a ambos clubes y poniendo una foto de pequeño con un balón para dejar claro "cómo empezó realmente", en un tono de broma para luego zanjar el pique con un "os quiero a ambos".





How it actually started... ??

Love you both @realmadriden @SevillaFC_ENG https://t.co/zlgvy8I5fS pic.twitter.com/T4MQxhL9rI