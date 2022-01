El gesto de Ancelotti que acelera su 'divorcio' con Dani Ceballos

"Después de cinco meses muy largos, ya estoy de vuelta. ¡El mejor regalo de Reyes! Ahora, más", escribía en sus redes sociales Dani Ceballos tras sentirse de nuevo futbolista durante el Alcoyano-Real Madrid de dieciseisavos de la Copa del Rey, acompañando el mensaje con varios emoticonos de agradecimiento, fortaleza y corazón (verde, por supuesto, en el enésimo guiño al equipo de sus amores). Incluso, se permitía bromear con el influencer DjMaRiiO, socio de Borja Iglesias y Courtois en la empresa de videojuegos que compró, por ejemplo, al Inter de Madrid masculino y al Logroño femenino, quien tildaba al mediocentro como el mejor regalo para cualquier club: "El mío... ¿El tuyo?".

Sin embargo, la alegría no fue completa para el utrerano, que no pisaba un terreno de juego desde su inoportuna lesión de tobillo durante el primer partido de la selección española (ante Egipto) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, complicándose lo que parecía un simple esguince de tobillo para devenir en una rotura completa del ligamento peroneo-astragalino anterior y peroneo-calcáneo. Un parón, que seguramente, fastidió la salida del '19' blanco, que estuvo en la órbita de un Real Betis que, a última hora, priorizó la llegada de Bellerín en el mercado estival ante la lesión de larga duración de una de sus asltas, Sabaly, que dejaba cojo el lateral derecho. Encima, no hubo las salidas necesarias para hacer hueco a su canterano, ni numérica ni salarialmente.

Carlo Ancelotti concedía a Ceballos apenas cuatro minutos y el alargue en El Collao, lo que desató un intercambio de palabras en la banda entre el futbolista y el entrenador que fue captado y reproducido por las cámaras de 'El Golazo de Gol'. Este viernes, durante la rueda de prensa previa al choque entre Real Madrid y Valencia, el italiano lo explicaba perfectamente, ejerciendo la autocrítica: "Pasó lo que pasa con un jugador que tiene ganas de jugar, de volver. Quería darle minutos a Ceballos, pero, como le he explicado, no creía que fuera el partido indicado, en un campo donde podía tener problemas. Él mantenía las ganas de jugar y, cuando hemos decidido meterle, faltaban cinco minutos. Vi que estaba enfadado y le dije 'puede ser que tengas razón'. Pensaba que había esperado demasiado en meterlo, pero luego ya se pasó. Él sabe que tengo mucha confianza en él".

Agua pasada, sobre todo si el míster empieza a contar con Dani en los próximos encuentros, aunque lo cierto es que ha rotado poco hasta la fecha el vigente líder de LaLiga. Y la marcha a préstamo de nuevo del sevillano está sobre la mesa, aunque el protagonista parece decidido a ponerse en forma, adquirir el ritmo perdido y esperar al Betis, que, según confesó por boca de su presidente, Ángel Haro, no acometerá su retorno en enero, sino que se ve obligado a aplazarlo hasta la siguiente ventana, la última por cierto en la que los merengues pueden recuperar todo o parte de su inversión en 2017 (alrededor de 15 millones de euros), pues en año y medio acaba contrato Ceballos, que las próximas Navidades podrá negociar y comprometerse con quien desee a coste cero.