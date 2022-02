A Imanol Alguacil se le pasa el enfado por el arbitraje en Copa y piropea al Betis

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, cree que su equipo ha superado ya la eliminación copera ante el Real Betis (0-4) y afronta el viaje a Mestalla con la intención de llevarse los tres puntos y alejar de la lucha por Europa a un Valencia CF que cada día está más cerca en la tabla. El entrenador donostiarra aseguró que ya se le ha pasado el enfado por el arbitraje, después del comunicado explicatorio de la empresa externa encargada de manejar el VAR en la Copa del Rey, y ha dedicado piropos al equipo verdiblanco.

"Duele la derrota del jueves, el día del partido estábamos todos mal porque somos ambiciosos y nos daba igual que enfrente estuviera el equipo más en forma de La Liga, pero es cierto que escuece, porque jugamos para no tener ese resultado tan abultado y con 0-2 estábamos en eliminatoria todavía", ha admitido este sábado el técnico txuriurdin en rueda de prensa.

"El Betis ha aparecido este año, el Valencia está también ahí ahora, pero nosotros llevamos tres años compitiendo en LaLiga, clasificándonos para la Europa League, ganando una Copa...", se ha reivindicado Alguacil. "Siempre va a estar caro entrar en Europa y con el potencial y refuerzos de estos equipos como el Valencia se complicará más pero somos capaces de conseguirlo", ha insistido.

Unas declaraciones más calmadas que las de su comparecencia tras el 0-4 del pasado jueves, cuando aseguró que no entendía que el gol de Adnan Januzaj, que habría supuesto el empate a uno, fuera anulado después de haber sido revisado por el VAR, y dijo estar "fastidiado" porque "en un partido tan equilibrado las cosas deberían haber sido normales e iguales y hoy no ha sido así en un partido tan importante en el que esas decisiones influyen una barbaridad". "Está claro. Todos lo han visto y por lo que me han enseñado alguien debe dar explicaciones por lo que ha pasado. Hay situaciones que marcan partidos tan igualados aunque no hemos hecho nuestro mejor encuentro", declaró, visiblemente molesto.

También elogia al Valencia

Imanol ha reconocido también el mérito del entrenador del Valencia, José Bordalás, con un trabajo que no le sorprende porque, según ha comentado, siempre consigue "que todos su equipos sean competitivos, hace grandes campañas ahí por donde pasa y en Valencia no iba a ser diferente".

Sobre el estado físico de David Silva y Rafinha, que no están brillando pero con los sigue contando para intentar ganar en esta jornada, Alguacil ha dicho que "la semifinal de Copa del jueves fue un mal día para todos". "Silva además ha tenido lesiones, se está acercando a su mejor versión pero el día pasado no estuvimos bien ninguno y Rafinha llegó sin tener minutos en el PSG, a otro ritmo, no está al nivel que nos gustaría pero sí para ayudar al equipo", ha precisado Alguacil.

El técnico de la Real, por otro lado, ha insistido en que no tiene dudas de que su equipo "tiene gol", a pesar de que es uno de los peores realizadores del campeonato, si bien no ha encontrado explicación a que "jugadores acostumbrados a marcarlos lleven esos números, a pesar de las muchas ocasiones que generan".