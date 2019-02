El Huesca, con ausencias, se prepara para recibir al Sevilla

La plantilla de la S.D. Huesca, mermada de efectivos, ya ha comenzado a preparar la que será una nueva final para sus aspiraciones, el partido del próximo sábado en el Alcoraz ante el Sevilla.



La obligación de los oscenses es no dejar escapar ni un solo punto más puntos de su feudo si quieren mantener sus aspiraciones de mantener la categoría aunque a los sevillistas los recibirán con tres ausencias importantes: Rivera, Akapo y Cucho Hernández, aunque recuperará a Jorge Miramón que no pudo jugar ante el Espanyol por sanción.



Christian Rivera, que cayó lesionado en el campo del Espanyol el pasado fin de semana, ha sido operado este martes en Zaragoza de una fractura del epicóndilo medial en el codo izquierdo, y que le puede mantener alejado unas dos o tres semanas de los terrenos de juego, aunque no se ha dado a conocer el posible periodo de recuperación.



Otro de jugador azulgrana que no ha iniciado la semana de entrenamientos es el delantero colombiano Cucho Hernández por sufrir un proceso infeccioso febril de origen vírico que le obliga a permanecer en su domicilio y le impide ejercitarse junto a sus compañeros.



Por su parte, Carlos Akapo sufrió en el entrenamiento vespertino del lunes una luxación en la cabeza del peroné de su pierna derecha que se redujo en el propio campo de entrenamiento. En los estudios de imagen realizados no se aprecia anomalía alguna y hoy martes se le realizará una RNM que completará al estudio por imagen, según ha informado el club oscense.



Cucho Hernández se sumó la pasada jornada contra el RCD Espanyol al grupo de jugadores azulgranas que más partidos de LaLiga Santander ha disputado esta temporada junto a Moi Gómez, David Ferreiro y Jorge Miramón. El colombiano solo se ha perdido uno de los 25 encuentros disputados hasta ahora.



Jorge Miramón que no pudo jugar el último partido en Barcelona ante el Espanyol por estar sancionado ya podrá jugar ante el Sevilla volviendo al disputar el partido en el puesto de lateral derecho.





