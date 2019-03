Marcelino: "No va a ser un partido definitivo"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, señaló en rueda de prensa que no cree que el duelo del domingo ante el Sevilla vaya a ser "definitivo" en la lucha por la cuarta plaza de la LaLiga, ya que piensa que es algo que se definirá en las últimas jornadas debido a la igualdad existente.

"No va a ser definitivo, porque hay muchísima igualdad, muchos equipos implicados en la lucha por esa cuarta, quinta, sexta y séptima plaza. A falta de nueve jornadas y con los resultados tan ajustados que se están dando todo va a seguir hasta los últimos partidos sin dejar asignadas una u otra posición", explicó.

Preguntado por la rivalidad con el Sevilla en los últimos años, el técnico apuntó que no cree que les tengan una especial ganas a su equipo. "Creo que la afición del Sevilla anima mucho y de forma admirable a su equipo pero no tengo la sensación de que tengan una especial gana contra el Valencia. Sabemos que vamos a un campo difícil, jugamos contra un gran rival, con una afición que apoya mucho a su equipo, como debe ser, y nuestra intención es ganar, no vamos con otro objetivo que no sea ese", recalcó.

Sobre el cambio en el banquillo del conjunto sevillista, tras la destitución de Machín y la llegada de Joaquín Caparrós, Marcelino indicó que no sabe si puede afectarles o no. "Ha afectado en un cambio de estructura a nivel de juego. Los dirigentes han decidido ese cambio, a mí me sabe mal por Machín, pero es una decisión en la que no tengo que entrar para nada. No sé si influirá positiva o negativamente, jugaran dos buenos equipos con dos muy buenas plantillas", analizó.

Ante el apretado calendario que se avecina y las rotaciones que puede implicar en sus alineaciones, señaló: "Vamos a intentar hacer el mejor once para ganar al Sevilla, que es lo inmediato, después en tres días tenemos otro partido, veremos el nivel de rendimiento ante el Sevilla y la recuperación para hacer la alineación ante el Real Madrid".

"En ningún caso tengo decidido un once para jugarlos. Si lo hiciera, en el quinto partido estaríamos muertos, además de ser una falta de respeto para el resto de jugadores que nos ha traído hasta aquí. Iremos modificando según vayamos viendo rendimientos y recuperaciones", avanzó.

El entrenador valencianista se refirió a la lesión de Rubén Sobrino y Francis Coquelin durante esta semana y dijo que "se lesionan porque entrenan y puede surgir, entrenamos con una intensidad alta".

"Sobrino arrastraba las molestias desde semanas anteriores, hasta que ha tenido que pararse. Lo de Coquelin sí que no nos lo esperábamos, porque fue en un entrenamiento no excesivamente exigente cuando tuvo ese problema. Ninguna de las lesiones son de gravedad y esperamos que en un periodo corto estén de nuevo con el equipo", agregó.

El Valencia aprovechó el parón liguero para celebrar con su afición actos del centenario del club como el partido de Las Leyendas. "Vivimos uno de los momentos mas importantes en la historia del Valencia y, en mi caso, me siento un privilegiado de haber podido vivir este momento con los grandes jugadores de la historia del club y con la afición. Lo único que puede es motivarnos para pasar a ser parte de esa historia. Vamos a trabajar estos dos meses con todo nuestro esfuerzo y ambición para poder lograrlo", concluyó.