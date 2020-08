Rajada de Ferrán contra Dani Parejo

Ferrán Torres se convertía ayer en nuevo jugador del Manchester City. El centrocampista valenciano se despedía de los aficionados en un video, en el que transmitía lo difíciles momentos que ha pasado en los últimos meses, en los que el Valencia negociaba su salida y toda la presión estaba puesta sobre él.

Tras ello, el ya ex del equipo che admitía en una entrevista a Marca que ahora está "muy ilusionado" aunque a la vez "muy triste porque me marcho del equipo de mi vida". "Es el equipo que me lo ha dado todo y en el que me he formado desde los siete años. Aunque también donde he pasado momentos duros, en los que me he sentido frustrado, que me llevaron a tomar la decisión de irme". En este sentido, defendió al club y atacó a su entorno. "Estoy muy agradecido al Valencia, el problema es que hay personas dentro del club y unos cuantos periodistas empeñados en dejarme mal y en manchar mi imagen. Me niego a salir mal del Valencia porque soy valencianista".

Y sorprendí cargando contra algunos de los que hoy siguen en el club -"Hay empleados del club trabajando para manchar mi imagen", afirma- y, sobre todo, contra Dani Parejo. "Parejo no ha sido un buen capitán conmigo". "Parejo es un gran jugador pero personalmente nunca he tenido relación con él. Cuando subí al primer equipo, con 17 años, pasaron muchas semanas hasta que me dedicó un simple 'Buenos días'. No considero que haya sido un buen capitán conmigo. Lo peor vino con la salida de Marcelino. Se nos usó a Kang In y a mí como culpables en el vestuario y se nos dejó de hablar durante semanas", acusa Ferrán, quien según señala, en aquel momento ya había decidido su marcha: "Fue el veranos pasado, cuando volví con toda la ilusión después de haber ganado el Europeo sub 19 y el club me dijo a mí personalmente y a mi agente que no contaban conmigo. Fue un golpe muy duro para mí aunque lo peor fue que el club me puso además en el mercado".

"César utilizó el altavoz de varios medios y me hizo una sola oferta, que mi agente recibió el 24 de febrero de 2020 por mail. Era una oferta que no cumplía nada y que ya habíamos respondido previamente", indica sobre la llegada de César, con el que esperaba que algo pudiera cambiar. Lo que no sucedió.