28-31: El Helvetia Anaitasuna gana por primera vez en León

El Helvetia Anaitasuna rompió su racha en el Palacio de los deportes leonés, donde nunca había ganado, imponiéndose por 28-31 en un partido donde dominó sin permitir al Ademar ponerse nunca por delante encadenando los locales su segunda derrota casera de la temporada como antes ocurriera ante otro rival directo como Cuenca.



La consigna de inicio de Quique Domínguez era clara, ataques meteóricos de pocos segundos con los que desconcertaron a un Ademar que, en un abrir y cerrar de ojos, encajó un tercio de los goles de toda la primera mitad en los cuatro primeros minutos.



Manolo Cadenas tuvo que parar esta sangría con un tiempo muerto y controlar el balance defensivo con Erwin Feutchmann porque, aunque Rubén Marchán se mostraba intratable en el pivote, los leoneses seguían a remolque, porque también Juan del Arco, como en el inicio había hecho el internacional Ander Izquierdo, daba muestras de su facilidad de lanzamiento para ampliar la renta 7-11 (minuto 13).



Bien fuera por el cambio en la portería local con la entrada de Slavic o, sobre todo, porque subió exponencialmente la intensidad defensiva y su rival ya no pudo utilizar la baza del contragol, pero lo cierto es que Anaitasuna se atascó cuando podía haber abierto más brecha.



La remontada la capitalizó un eléctrico Gonzalo Pérez, desquitándose del mal sabor del partido europeo ante Toulouse donde erró una pena máxima para el triunfo, aunque Ademar solo pudo igualar, nunca ponerse por delante, para llegar 14-15 al descanso.



La entrada en la segunda parte mostró a un conjunto navarro de nuevo con las ideas claras para explotar sus fortalezas, Izquierdo y Del Arco, frente a un Ademar más obtuso y solo encontrando resquicios con el poderío de Marchán ante la falta de lanzamiento exterior.



Los navarros ya no permiteron a su rival que tan siquiera le igualara y con un pletórico Juan del Arco imparable en toda la segunda mitad, bien secundado por el joven Izquierdo, controlaron en todo momento a un Ademar impreciso, acelerado cuando no tocaba y que fue desangrándose ante un rival que fue creyendo en sus opciones de victoria.



La portería ademarista no sumó y una pena máxima errada por Gonzalo Pérez, que hubiera permitido empatar, en un día especialmente nefasto en este cometido para los locales, supuso la última opción desaprovechada.



Ficha técnica:



28 - Abanca Ademar (14+14): Ghedbane (Slavic); Jaime Fernández (-), Semedo (2), Lucin (5), Marchán (10), Pedro Martínez (-), Gonzalo Pérez (8); Feutchmann (3), Donlin (-), Kisselev (-), Piechowski (-).



31 - Helvetia Anaitasuna (15+16): Bols (Cancio); Gastón (2), Edu Fernández (2), Izquierdo (8, 2 p), Bazán (2), Del Arco (8), Chocarro (4); Meoki (-), Torriko (3, 2 p-), Ganuza (-), Dasko (-), Aitor García (2), Fisher (-), González (-).



Marcador cada cinco minutos: 4-6, 7-9, 8-11, 11-12, 12-13, 14-15 (descanso), 17-18, 20-22, 21-24, 25-26, 26-28, 28-31 (final).



Árbitros: Miguel Martín Soria Fabián y David Monjo Ortega. Excluyeron por dos minutos a Semedo (2), Donlin, Marchán, Gonzalo Pérez, Piechowski por Ademar; Del Arco, Chocarro, Edu Fernández, Meoki, Bols por Anaitasuna.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Liga Sacyr ASOBAL disputado en el palacio municipal de deportes de León ante 600 espectadores. El guardameta Dino Slavic recibió en los prolegómenos del encuentro el trofeo como mejor jugador del mes de septiembre elegido por la afición ademarista. Efe