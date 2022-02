Delaney, el 'secreto' del vestuario y su fichaje por el Sevilla

El internacional danés narra por qué decidió fichar por el equipo hispalense

Thomas Delaney no está teniendo todos los minutos que hubiera esperado en el Sevilla FC. Pero no porque su rendimiento haya sido irregular. Quitando el lunar del penalti ante el Lille, el internacional danés ha demostrado la fama que le precedía y ha dado muchas soluciones en el centro del campo a Julen Lopetegui.

En total, sólo han sido poco más de 1.000 minutos, pero la realidad es que, en LaLiga, sólo se ha perdido el partido ante el Alavés estando bien -para reservarlo- y ha sido suplente en otros dos encuentros de Champions. Sólo los problemas musculares que ha sufrido a lo largo del último mes y medio le han podido frenar.

Por eso, en general, valora su fichaje por el Sevilla FC y su llegada a un campeonato tan diferente al alemán. "Me siento bien aquí, me gusta mucho. Lo hemos hecho bien hasta ahora. Por supuesto que ha habido algunos altibajos, pero me siento muy bien aquí", señalaba en Goal, donde asegura tener muy asumido el rol que tiene en el equipo cuando estaba acostumbrado a ser titular en otros clubes y en su selección.

El hecho de que haya tantos jugadores de calidad para tan pocos puestos hace que los futbolistas asuman que no lo van a jugar todo. Fernando, Gudelj, Delaney, Jordán, Oliver, Rakitic y hasta el Papu Gómez pelean por tres posiciones. Y algunos de ellos, como Jordán y Rakitic, se hayan a un gran nivel. "Algunos estarán decepcionados si no juegan", admitía, antes de dar la clave de por qué, pese a ello, hay muy buen ambiente en el vestuario y están todos enchufados en pos del objetivo que se han marcado: "Hay un gran apoyo mutuo dentro del equipo".

Delaney también narró cómo fue su fichaje, que se fraguó en las últimas semanas de mercado, y reconoce que recibió a su llegada a Sevilla una "calurosa bienvenida". "Unas semanas antes de mudarme al Sevilla, las cosas comenzaron a ponerse serias. A veces, como jugador, tienes que empujar algo tú mismo para que suceda. Tuve la sensación de que era el movimiento correcto para mí", indica el danés, que reaparecía ante el Elche después de algunas semanas en el dique seco; y que ya tenía media hora en el duelo de Europa League ante el Dinamo Zagreb.

Su próximo reto será volver a ser titular, algo de lo que no disfruta desde el último partido de 2021, ante el Barça. Luego llegarían los problemas musculares que le hicieron perderse el importante mes de enero.