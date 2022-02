La aventura de un exsevillista en el equipo del ejército ruso

El colombiano Carrascal vivió un debut esperanzador en el CSKA de moscú

Jorge Carrascal era noticia este sábado tras vivir un gran debut en el CSKA Moscú. Uno de los más esperanzadores fichajes del Sevilla FC en los últimos años, que acabó saliendo por la puerta de atras tras jugar poco en el filial, era noticia por fimar con el equipo del ejército ruso pocos días antes de que la guerra entre Rusia y Ucrania estallara.



El jugador colombiano se estrenaba Liga rusa este sábado con triunfo 2-0 en el clásico contra Spartak y dejando grandes sensaciones. Fue el jugador que más regates completó y el segundo en recuperaciones y duelos ganados.

Jorge Carrascal (CSKA de Moscú) vs Spartak de Moscú.pic.twitter.com/XPgOvXORRv — Santiago (@SantiCe_) February 26, 2022

Pero era más noticia por debutar ende todo el mundo y que, en su sección de baloncesto, ha visto como se le iba su mejor hombre, Toko Shengeila, como protesta a la guerra ruso-ucraniana.Curiosamente, tras salir del Sevilla, Carrascal dio el salto que se esperaba de él en un equipo ucraniano, el Karpaty Lviv, que acabaría traspasándolo al River Plate, desde donde ha llegao a Rusia."Marcelo Gallardo me pidió que me quedara, pero le dije que era un sueño volver a Europa y tener esa continuidad, tener minutos y jugar. Me entendió y lo que hizo fue darme consejos", reconoció el futbolista tras confirmarse su traspaso. Su regreso a Europa no estará exento de polémica por el destino, pero al menos podrá relanzar una carrera que ha ido más lenta de lo que se hubiera esperado.