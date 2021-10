Baxi Manresa-Unicaja: A mostrar ambos su mejor cara competitiva (Previa)

El Baxi Manresa recibe este sábado (20:45 horas) la visita del Unicaja de Málaga con la intención de ofrecer su cara más competitiva tras no estar a la altura en el último duelo de la competición doméstica ante el Joventut de Badalona (106-51). El base Dani Pérez reconoció que el derbi fue "un partido desastroso" por el lado manresano: "No estuvimos a la altura, pero estoy convencido de que no volverá a pasar. Esperamos mostrar la cara que enseñamos contra el Baskonia y no contra el Joventut. Estoy convencido de que será así".

La temporada pasada, el Baxi Manresa fue capaz de vencer al conjunto malagueño en los dos encuentros de la Liga Endesa. En el Martín Carpena de Málaga, los manresanos ganaron por 86-90, y en el del Nou Congost también lograron el triunfo (90-83). En ambos casos, el duelo estuvo igualado y no se decidió hasta el tramo final. Para el partido de este sábado, el pívot Ismael Bako espera "un choque muy duro ante un gran equipo" y confía en que el equipo vuelva "a ser fuerte en casa" para solventarlo.

El Baxi Manresa llega al partido ante el Unicaja con la plantilla sana, pese al último y largo viaje a Israel, donde el pasado miércoles por la noche jugaron el segundo partido de la Liga de Campeones ante el Hapoel Jerusalem (68-73). Pese a ello, no hay ninguna baja destacada y Pedro Martínez se verá obligado a descartar un jugador para este sábado.