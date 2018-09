'Cliffhanger' en un Betis adictivo

Seguro que te ha pasado. Estás en tu sofá, viendo la serie de moda. Ríes, relajas, tensionas, temes, sufres y hasta puede que llores; pero en el fondo disfrutas con cada sensación que te invade por diversa y cambiante que sea. Quieres saber. Es más, necesitas seguir sabiendo. Mantienes la concentración para no perder el hilo, le das para atrás las veces que haga falta para que no se quede en el tintero una frase importante. No sabes qué va a pasar, pero en el ambiente flota una sensación de que será sorprendente. La madeja se desenreda poco a poco y... ¡se acaba el capítulo! "¡No!", gritas (antes de proferir palabras malsonantes).

Es un efecto conocido como 'cliffhanger', recurso narrativo que consiste en colocar a uno de los personajes principales de la historia en una situación extrema al final de un capítulo, generando con ello una tensión psicológica en el espectador que aumenta su deseo de avanzar en la misma. Es decir, lo que vendría a ser el principio activo de la droga. Pues algo así es la sensación que uno siente cuando ve a este Betis. Un equipo que genera dependencia, que es adictivo. Es la pulsión escópica, la necesidad de ver (y de ser visto). Cada partido suyo es un relato perfecto en el que se mezclan todos los géneros y que atrapa al futbolero.



Nos acostumbró al ida y vuelta, a intercambiar golpes, a marcar y encajar mucho y justo eso es lo que parece que pasará de un instante a otro. Domina; amasa posesión; merodea el área rival;; se relaja; le pillan a la contra; "Seguro que le marcan", exclamas; pero no es así, vuelve a dominar, tiene ocasiones; somete a rivales muy superiores a él y... se acaba el partido. Y piensas,. Lo que esperas podrá pasar o no, pero tú ya estás enganchadísimo. Quieres ver más, necesitas seguir viendo...