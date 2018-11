Machín tiene toda la razón

En encuentros de esta índole, ante rivales de categoría inferior, la motivación no brota por sí misma y afecta considerablemente a la intensidad, inmensamente superior en el otro equipo por lo que supone esta ocasión histórica única. El principal acicate reside en la oportunidad que se le ofrece a los futbolistas menos habituales para reivindicarse y ayer, en Villanueva, les llegó a los once efectivos, incluyendo el debut de dos canteranos, si bien la fórmula no surtió efecto. Cambió por completo el equipo pero no el sistema, con un eje defensivo en el que sólo Gnagnon se hallaba en su posición natural, y Roque como pivote por detrás de Borja Lasso y Nolito.

El Sevilla trató de hacer lo de siempre y saltó con cierto ritmo, jugando en campo del Villanovense y conectando con Muriel y Promes, activos en el desmarque. Sin embargo, pronto empezó a acusar la ausencia de Banega y Franco Vázquez y hallar problemas para superar la primera línea de los extremeños. Con Roque muy tapado y Borja Lasso sin ritmo, la ausencia de apoyos y de líneas de pase forzaron que Gnagnon o Amadou abusaran del balón largo. Sin fluidez en un césped casi impracticable, las llegadas se redujeron a acciones aisladas y los locales se fueron animando al tiempo que se percibieron deficiencias en las transiciones nervionenses, hasta el punto de que el Villanovense se acomodó y mandó en buena parte de la segunda parte.

Reflejo de que la 'Cara B' no funcionó, reforzando la petición de fichar en enero de Machín, que, pleno de razón en su demanda, no envió al rescate a ningún de los titulares pese a la incapacidad de los suyos para marcarle a un Segunda B.