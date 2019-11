Serra, un apoyo inoportuno (o no)

Serra Ferrer vuelve a Sevilla. Aunque no sea a propósito y ni mucho menos el balear busque el protagonismo que siempre se le da, hay quien piensa mal. Serra no sólo regresa sino que, posiblemente, acuda a ver mañana al Betis. Es lógico cuando de sobra es reconocido su beticismo, es socio, accionista... pero el momento es poco propicio. O tal vez no, porque esos mismos que piensan mal creen que se ha elegido justo este momento, aunque la Peña de Gilena, que le va a hacer un homenaje, tramitara la invitación hace un mes, cuando nada hacía prever la situación que ahora vive el club.

Serra llega después de que el Betis pierda ante el eterno rival, un hecho habitual en los últimos veinte años salvo cuando el de Sa Pobla estuvo en el club, en el momento más bajo de López Catalán -al que le recordaron desde la grada no hace mucho el despido del mallorquín-, a ver a un Betis en el que suena cada vez más el regreso del técnico al que él quería echar y en el que el club está sondeando sustitutos para el puesto que él dejó libre y que sólo se cubrió a medias con lo que ya había dentro y algún 'refuerzo' de segunda fila.

Es, sin duda, el momento más inoportuno. O el más oportuno, según desde donde se mire. Porque aunque Serra Ferrer está en su derecho de acudir -más que otros-, debe admitir que se convertiría en el principal protagonista del partido, añadiría leña a un fuego que aún arde, más presión a un ambiente ya caldeado y le haría un flaco favor al club de sus amores.

Desde el club han tratado esta 'visita' con la mayor normalidad del mundo, invitación incluida, pero parece claro que tras su despido algunos lo consideran una provocación y más cuando el homenaje es a más de cien kilómetros de la capital, en la localidad serrana de Gilena. Si Serra Ferrer aún está meditando si acudir o no al Villamarín, haría bien en pararse y meditar si eso es lo mejor para el Betis. Aunque tal vez eso ha hecho y por eso acude. ¿Quién sabe?