Nada será igual. Posiblemente sea la frase que hayamos oído más veces a lo largo de los últimos días, en los que el coronavirus y esta epidemia que nos tiene atados monopolizan cualquier conversación, información e, incluso, cualquier planteamiento de futuro. El fútbol, como es lógico, no se escapa a su influencia. Y ya no es tanto por cómo se gestiona esta situación o por el tan luchado calendario en el que unos y otros dan su opinión pero todos esperan el final de la epidemia para poder tomar decisiones, sino por lo que será el reencuentro de futbolistas, encuentros y aficionados con una Liga que no será la misma que se 'abandonó' hace poco menos de un mes.

Lo decía Fabio Cannavaro, ese Balón de Oro al que se ha recurrido bastante en los últimos días por su experiencia en el fútbol chino, donde aún no se ha retomado la competición pese a tener muy pocos positivos y casi todos 'importados'. "El primer día, tras regresar a los entrenamientos, mis jugadores no se atrevían a acercarse unos a otros", aseguraba el italiano.

Una realidad que se ve actualmente en Wuhan, supuesto epicentro de esta pandemia, donde todos los días nos hablan de vuelta a la normalidad, pero en la que vemos que la gente sigue manteniendo las distancias, llevando mascarillas... Pasará tiempo hasta que el miedo se diluya y, mientras tanto, la vida arrancará a otro ritmo. Y el fútbol, también.

No tiene lógica pensar que, si la competición va a volver en junio o julio todo va a ser igual, se van a llenar los estadios, los aficionados van a viajar y se va a poder interactuar como se hacía hace 30 días. No ocurrirá mientras la pandemia no se haya erradicado o haya una vacuna fiable que la contrarreste. Cualquier recaída nos puede devolver a una situación que aún no hemos superado. Habrá, como en la vida misma, que tomar medidas imaginativas, que pasan por jugar a puerta cerrada, hacerle contraprestaciones a los aficionados en forma de rebajas para la próxima temporada, permitir la entrada de los suficientes socios como para que puedan mantener la distancia en los estadios y obligarle a ello...

Hay muchas formas, la mayoría de ellas impopulares y en las que todos perderán, aficionados, clubes y/o jugadores, pero que serán necesarias por el bien de la sociedad y el fútbol. Nada será igual. En este deporte, tampoco.