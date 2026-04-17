Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 27 de la Liga Endesa de baloncesto

El Joventut-Baskonia se presenta como el duelo más interesante de una jornada 27ª en la que el Madrid espera 'sentenciar' el primer puesto de la Liga ACB

Asisa Joventut, tras su varapalo europeo y después del traspié de la última jornada, se ve las caras con el Kosner Baskonia en el partido más interesante de la 27ª jornada de la Liga ACB, en la que el Madrid puede dejar casi encarrilada la primera posición de la tabla.

A los pupilos de Sergio Scariolo, que sacan cuatro victorias al Valencia Basket, aún deben visitar a los levantinos y también al Barça, pero de ganar a La Laguna Tenerife uno de los encuentros más duros que les quedan, aún perdiendo esos encuentros antes señalados, podría apuntarse el primer puesto con comodidad y, con ello, la ventaja de campo.

La lucha por ganar posiciones para el 'play off' estará en varios frentes, pero el duelo directo más interesante es el que se disputa en Badalona, donde los pupilos de Dani Miret tratarán de no descolgarse ante el campeón copero y los de Galbiati mantener su privilegiada posición entre los cuatro primeros.

También tratará de mantenerse ahí el UCAM Murcia, que ha incorporado esta semana al norteamericano Jaylen Hands para curir la baja de Ennis y que visita a uno de los equipos que pelean por el descenso, el Morabanc Andorra de Tabak. De ellos estará pendiente un Barça que ahora es quinto y que llegará con poco descanso tras jugarse la Euroliga ante el Bayern. Los de Pascual visitan al Hiopos Lleida, el equipo que les infligió la primera derrota de la temporada en el Palau en la presente campaña.

Hay lucha también por quien ocupa la última plaza de 'play off', con un Surne Bilbao que tratará de meter presión ganando al Baxi Manresa en el primer partido de la jornada. Unicaja, su rival más cercano y que ahora es octavo, vivirá el duelo andaluz ante el Coviran Granada, colista, pero muy peligroso en los últimos partidos.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán. En esta ocasión será el duelo entre el Hiopos Lleida y el Barça.

Horario y dónde ver por TV la jornada 27 de la Liga Endesa

Sábado 18 de abril de 2026

Surne Bilbao - BAXI Manresa. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

MoraBanc Andorra - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Asisa Joventut - Kosner Baskonia. El partido se puede ver a las 19:30 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y Vamos.

Dreamland Gran Canaria - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 19 de abril de 2026

Hiopos Lleida - Barça. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y TV3.

Coviran Granada - Unicaja. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Recoletas Salud San Pablo Burgos - Río Breogán. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Bàsquet Girona - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Real Madrid - La Laguna Tenerife. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.