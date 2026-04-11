El Barça contesta de forma clara al pulso de Xavi Pascual

El director general, Juan Carlos Navarro, señala que el próximo año harán un gran equipo y que incrementarán el gasto en la sección de baloncesto

"O estamos cerca de ganar o mejor no estar". Esas palabras de Xavi Pascual tras casi certificar el martes que el Barça no entraría directamente en el 'play off' de la Euroliga han desatado una tormenta en el club blaugrana.

Poco dado a aceptar pulsos de sus entrenadores, Joan Laporta suele acabar echando a todo aquel que le alza la voz como ha hecho el técnico barcelonista. Aunque tenía motivos para ello. "Esto es el Barça, no es solo profesional, para mí es algo más. Y en el Barça la vida es ganar, no es ir por Europa con medianías. Esta es la reflexión que tenemos que hacer todos. (...) Para estar en el Barça te lo tienes que merecer, si estás aquí es para ganar. A final de temporada tenemos que ver dónde estamos y hablar, hacer una reflexión, explicar muchas cosas y entonces ver quién estará y quién no estará, de jugadores y de todo", añadía Xavi Pascual.

Los malos augurios se cumplieron y, tras la derrota este viernes en Mónaco, el Barça luchará por ser octavo como mucho y tener así dos opciones en el 'play-In' de jugar los 'play offs'. Para ello debe ganar al Bayern Múnich la próxima semana y que pierdan Panathinaikos (Anadolu Efes) y Estrella Roja (vs Madrid) y que gane el AS Monaco frente al Hapoel Tel Aviv. Si no se dan esos resultados sería 9º o 10º, incluso ganando. Pero aún podría ser peor porque si pierde y gana el Dubai Basketball ante Valencia Basket, se quedaría fuera de todo.

El partido llegará con la situación tensa entre el cuerpo técnico y la directiva, que le prometió fichajes cuando llegó y, luego, tras la lesión de Laprovittola. Y no ha cumplido.

Navarro responde a Pascual

Joan Laporta aún no ha reaccionado públicamente al reto lanzado por su técnico, pero sí el director general del Barça, Juan Carlos Navarro, quien quiso responder sobre ello en la misma pista del AS Mónaco y tras la derrota de los suyos.

La exestrella blaugrana trató de calmar los ánimos y se mostró comprensivo con Pascual. "¿Quién sabe dónde estaremos en verano? Pueden pasar muchas cosas. Él es libre de opinar y de decir cómo se siente, pero no veo un futuro sin él para el nuevo proyecto que estamos trabajando juntos. Es un momento difícil para todos en la sección, llevamos tiempo sin ganar, pero vamos a luchar hasta el final", señalaba en Movistar+ el director general barcelonista.

Navarro trató de explicar los motivos por los que no han podido contentar a su técnico y que tanto les echan en cara los aficionados. "Este año no hemos podido reforzarnos por la situación financiera del club. Nos hubiera gustado tener uno o dos apoyos como han tenido otros equipos, pero este año no ha podido ser. Tenemos que hacer dobles esfuerzos. Sé que la gente está justa, pero somos los que somos y tenemos que tirar para adelante", añadía la 'Bomba'.

Navarro pidió a los jugadores más compromiso, aunque no se vayan a quedar algunos, y reconoció que están haciendo un proyecto ilusionante para la próxima temporada. "Todo va a mejorar y habrá mayor inversión seguro. Es lo que estamos buscando después de tres años con recortes. El año que viene seguro que tendremos más dinero y haremos un gran equipo", sentenciaba.