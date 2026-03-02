España pone la directa hacia Qatar

La selección española de Chus Mateo derrota a Ucrania, se asegura el pase a la siguiente fase de clasificación y se mantiene invicta tras cuatro partidos

La selección española pone la directa hacia el Mundial de baloncesto 2027 con su cuarto triunfo (78-64) en esta fase de clasificación ante un Ucrania que trató de vengar la derrota del viernes, pero no pudo hacer nada para frenar la superioridad española, cada vez más evidente con el paso de los minutos.

Los ucranianos, pese a ello, mostraron buenas maneras, defendieron muy bien en los dos primeros cuartos y, por dos veces, hicieron el amago de recortar la ventaja con la que había partido España, pero no pudieron culminar su hazaña y, a partir del tercer cuarto, los de Chus Mateo fueron agrandando su ventaja hasta lograr un marcador final cómodo.

El triunfo español, además, confirma una clasificación para la siguiente fase que ya se conocía antes de que arrancara el partido tras la victoria de Georgia frente a Dinamarca. No obstante, todo triunfo será importante, ya que se arrastran entre los que acceden al grupo que se formará en la segunda ronda de clasificación.

El encuentro lo dominó el equipo español desde el arranque, en el que Fran Guerra y Santi Yusta estuvieron muy acertados y pusieron la primera ventaja importante (12-2) en el marcador. Con Kovlyar muy marcado, los ucranianos perdían una gran capacidad de anotación y llegaron al último minuto del cuarto como sólo seis puntos en su haber. Sólo la defensa, que frenó el ímpetu hispano, en los cinco últimos minutos hizo que el marcador se ajustase hasta el 16-9 con el que acabó el cuarto.

Ucrania mantuvo el mismo buen todo defensivo en el segundo cuarto, en el que España estaba atascada y sólo encontraba puntos desde el tiro libre. Pero Ucrania estaba igual y eso permitía a los de Mateo mantener una ventaja cómoda. Un buen parcial del equipo del Este, liderado por Voynalovych y Lukashov situó un peligroso 23-21 a menos de dos minutos del descanso. Sería lo máximo que se acercarían los ucranianos, que se irían perdiendo de 7 al intermedio tras una canasta de Sergi Martínez y un triple de Jaime Fernández sobre la bocina.

La selección española pone la directa

España retomaría la iniciativa tras el intermedio y volvería a irse de doce, pero otro parcial de 0-8 en contra devolvió la tensión a los de Chus Mateo. Bassas y Francis Alonso, en tan sólo unos segundos, devolvieron la ventaja a la decena y, ahí, se acabó el partido.

Ucrania nunca se rindió, pero España ya no levantó el pie del acelerador. El 52-43 con el que se afrontaron los diez últimos minutos aún daba esperanzas a los ucranianos, pero esa ventaja, lejos de decrecer, siempre fue a más y superó la veintena en los últimos minutos, cuando una cierta relajación local permitió que los ucranianos maquillaran el marcador.

Ficha técnica del España 78-64 Ucrania

España (16+12+22+28): Cárdenas (4), J.Fernández (10), Yusta (8), Martínez (8), Guerra (10) -cinco inicial-, Bassas (2), Costa (-), Alonso (12), Paulí (8), Busquets (-), Almansa (6) y Oriola (10).

Ucrania (9+12+22+21): Kovliar (15), Lukashov (6), Tkachenko (4), Voinalovych (12), Skapintsev (4) -cinco inicial-, Sushkin (-), Lypovyy (8), Bobrov (7), Shelist (2), Pustovyi (3), Tyrtyshnyk (7) y Zotov (-).

Árbitros: Martin Vulic (CRO), Paulo Dariusz (POL) y Orhan Cagri Hekimoglu (TUR). Señalaron falta técnica al seleccionador Ainars Bagatskis, de Ucrania (min. 34). Sin eliminados.