Setién avisa: "Al Girona no le hace falta tener el balón para hacer gol"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para analizar el choque ante el Girona y la actualidad del club. Poco antes de sus declaraciones, el cántabro ofrecía una lista de convocados en la que citaba a todos los disponibles, y en sala de prensa explicó el motivo: "Cuando venimos de viaje hace mucho calor y llegamos cansados, no podemos entrenar, y hemos cambiado. Después del partido vamos a entrenar allí y cuando lleguemos aquí comeremos y cada uno para casa. Ese es el motivo. Estaba programado hacerlo como siempre para llegar aquí a la una de la tarde pero ese entrenamiento siempre es difícil. Hemos preferido cambiarlo, me lo comentó Marcos y vamos a ver cómo nos va".

En cuanto a la inclusión de William y Feddal en la convocatoria, Setién ha explicado: "Al 100% no los hemos podido ver, no han hecho entrenamientos intensos, solo de recuperación, lo ideal hubiera sido tener una semana normal pero no ha podido ser, aparentemente están bien, salvo Feddal que no puede participar en algunas actividades con el grupo, pero está en franca mejoría, en días estará listo. Hoy Francis ha tenido un pequeño pinchazo en el rotuliano, veremos, hay que dejarlo a ver".

Qué partido espera ante el Girona: "Si tenemos en cuenta lo que le hemos visto es posible que nos pretenda disputar el tener el balón, Eusebio ha hecho eso siempre. Luego están otras cosas, hay que ver si son capaces, si nosotros no estamos todo lo finos que nos gustaría estar... No es fácil quitarnos el balón pero hay que tener en cuenta otras cosas. Es posible que pueda pasar, no lo descarto".

Descansará Guardado: "Andrés ha adquirido un equilibrio físico y mental extraordinario. Está como un juvenil, hablo mucho con él, y la realidad es que él no da muestras de estar cansado ni agotado. Está acostumbrado a competir muchísimo, lo lleva en la sangre. Contemplanos el no agotarle, y descansará, pero cuando veamos que sea necesario".

Ansiedad en los delanteros: "A los jugadores los veo bien, quizás los delanteros puedan estar más afectados pero yo los veo igual. No vamos a rebuscar en algo que no considero tan importante. No he hablado con Tonny expresamente, sí en grupo. Él tiene más experiencia dentro de su juventud, está curtido y tiene un carácter firme. Esto no nos va a afectar en absoluto. Este equipo está fuerte mentalmente y esto lo superaremos. No hay ansiedad, nosotros no les exigimos meter goles. Saben que juegan o no no por meter goles, sino por lo que aporten al equipo".

Reincidir en salir 'enchufados' a los partidos: "Hablamos siempre de la intensidad con la que hay que salir al campo. Hay muchas cosas que tú no puedes controlar, que te metan un gol en el primer minuto como lo puedes meter tú. Tratamos de tener el plan bien diseñado, que estén acertados y nos salga bien".

Su proyecto a largo plazo: "He firmado tres años y vengo para un proyecto largo, entiendo que va muy bien, lo que hemos conseguido el año pasado esperaba conseguirlo en dos o tres años. A largo plazo podemos ver que nos ha ido bien".

Diferencias entre el inicio del año pasado y este: "Hay una diferencia con el comienzo de la Liga pasada y esta. Ahora tenemos los registros muy integrados, los nuevos se han adaptado perfectamente. Trabajamos sobre algo ya conocido por todos. Es normal que haya habido una diferencia entre las sensaciones del año pasado y este. El tema de defender con el balón es algo que todos los equipos tratan de hacerlo, es algo muy práctico. Siempre tienes opciones de meter gol cuando tienes el balón. Es verdad que hay equipos que no les hace falta tener el balón para meter gol como es el Girona por ejemplo. Se defiende bien, ataca no muchas veces pero saca una productividad enorme. Ellos rentabilizan su manera de jugar y les está saliendo bien".