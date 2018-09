Setién: "Las sensaciones son extraordinarias"

Quique Setién ha analizado en la rueda de prensa previa al partido contra el Leganés el momento en el que se encuentra el Betis y el choque contra los pepineros. El cántabro está más que satisfecho por cómo están saliendo las cosas.

¿Cómo está el grupo?: "El grupo en general está muy bien. No nos han quedado secuelas de Girona. Tenemos a todos disponibles prácticamente. Feddal es el que necesita más entrenamientos, pero está bien. William ya está con el grupo. No tenemos ninguna lesión y todos están disponibles. No tenemos mucho tiempo para preparar el partido, pero hemos trabajado desde pretemporada los conceptos. Con cuatro cosas que podamos comentar del rival y lo que pretendemos hacer lo tenemos controlado. No puedes hacerlo en el campo porque hay que recuperar a la gente y no puedes hacer entrenamientos de intensidad, pero preparamos bien el partido".

El Leganés está abajo, pero le ha ganado al Barcelona: "Hemos visto la igualdad que hay. El partido que hizo el Leganés contra el Barcelona fue un partido muy serio. Cambió su manera habitual de jugar. Es un equipo intenso, que tiene muy buenos jugadores que nos pueden comprometer como comprometieron al Barcelona. Será un partido de paciencia, de hacer muy bien las cosas. Nos va a dar el balón, pero luego hay que hacerle daño. Es un equipo rápido, con calidad para finalizar bien".

Los grandes flaquean: "Es el principio del campeonato y todavía hay equipos a los que le falta encontrar su mejor versión. Hay otros que han llegado un poco mejor. Pero esperaría un poco más para sacar conjeturas. Hay tres equipos que están ahí y van a seguir. Son el Atlético, el Madrid y el Barcelona. Luego hay equipos que pueden estar ahí como el Sevilla, el Valencia, pese a su comienzo, nosotros también podemos estar ahí si seguimos en esta línea. Hay que esperar a la Real, el Espanyol, el Celta. Esperaría un poco más para ver lo que va marcando cada uno".

Se ha quitado un peso de encima ganando en Girona: "Siempre les digo a los futbolistas que las cosas que podemos controlar lo estamos haciendo bien. No quiero darle importancia al resultado porque si ganas sin hacer las cosas bien no es positivo. Lo que valen son las sensaciones y las sensaciones que hemos transmitido son extraordinarias. Nos ha faltado gol. Hemos creado ocasiones, hemos sido mejores que los rivales. La victoria es un bálsamo para el entorno y para futbolistas para los que es importante. El otro día hubo siete u ocho futbolistas a un gran nivel. Los resultados, si haces las cosas bien, acabarán llegando".

Rotaciones: "Vamos a ir rotando. Es lo que hemos hecho, no por cansancio, porque todos están en un momento extraordinario y quieren estar en el campo. Todos quieren jugar, pero me toca administrar. Ellos lo que no hacen es ver las cosas a largo plazo y yo lo tengo que hacer. Es verdad que están muy bien, pero esto hay que mantenerlo en el tiempo. Mientras haya jugadores apretando por detrás, como veo en los entrenamientos, habrá que hacer cambios. Prefiero tener a todos con la chispa y las ganas de jugar que dejar a alguno sistemáticamente fuera porque al final es perjuicio para todo el equipo".

Carvalho está disponible: "Están todos disponibles, ninguno con molestias. Es un momento extraordinario para todos. William está con el grupo desde hace dos semanas. Está mucho mejor. Ha trabajado por su cuenta y puede entrar en el equipo en cualquier momento, ya sea de inicio o en durante el partido".

Asistencia de Francis: "Uno se alegra por todo. Primero por el equipo. El gol nos dio la victoria y fue muy importante. Nos dio una satisfacción enorme. Me llevé una gran alegría tanto por la asistencia de Francis como por el gol de Loren. Los delanteros necesitan goles para estar contentos. Me alegró mucho que fueran ellos. A Francis le viene anímicamente y Loren, pues también".

Joaquín: "Me alegro mucho por él. Pensé que llevaba más. Tiene tiempo de seguir sumando. Seguro que en muchas victorias ha participado. El otro día no marcó, dio al palo, pero la actitud con la que salió él y los otros dos fue impresionante. Necesitas gente con chispa y con ganas. Esta mañana me decía que atraviesa un momento extraordinario en su vida y que es feliz. Venimos todos contentos a trabajar, es lo que nos gusta, hacemos feliz a la gente".