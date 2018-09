Lo Celso: "Me estoy sintiendo muy cómodo"

Giovani Lo Celso ha ejercido hoy como pivote en el centro del campo del Betis. El jugador argentino ha realizado el pase en profundidad que dio lugar al gol de Loren y además, ha vuelto a dejar grandes sensaciones. El centrocampista ha destajado la constancia del equipo y su gran adaptación.

El Betis sabía cómo iba a jugar el Leganés: "La verdad es que sabíamos que ellos se iban a encerrar muy bien, han guardado bien los espacios y al final conseguimos el gol que fue muy importante. Sabíamos que ellos iban a venir a cerrar bien los espacios, de tratar de hacer un partido largo, de cortar nuestra circulación de balón pero bueno, sabíamos que podía llegar el gol y esperamos".

La adaptación de Lo Celso está siendo muy buena: "La verdad es que día a día me voy sintiendo más cómodo con la idea del juego y con los compañeros, me siento feliz. Sabíamos que no iba a ser fácil, la idea de juego de este equipo, los rivales se te encierran atrás pero bueno ganamos y hay que pensar en el otro equipo".

El argentino ha jugado hoy como pivote: "Hoy me tocó con Sergio el doble pivote, él tiene profundidad y cuando iba uno el otro se quedada, teníamos que salir rápido para encontrar espacios y hemos hecho un gran trabajo en líneas generales".