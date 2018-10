El estilo, llevado al extremo

No va cambiar de idea. Y no porque seas testarudo, sino porque está convencido de que es la mejor. Quique Setién quiere el balón porque entiende que es la mejor forma de atacar y de defenderse, y ante el CD Leganés, al que sólo pudo derrotar casi al final, lo llevó hasta el extremo, acabando el partido con un 82,5% de posesión (el más alto de cualquier equipo en lo que va de temporada, ya que el Real Madrid llegó al 78% ante el Getafe CF) y 816 pases (741 precisos, un altísimo 91%).

Seguramente, de no marcar Loren, este lunes hubiese vuelto el debate sobre el estilo, a veces cansino, del Betis. Y es que los verdiblancos lograron someter y encerrar a los pepineros durante los 90 minutos, pero muy pocas veces contactaron dentro del área con un balón que rodaba de una banda a otra. Y, sobre todo, de un central a otro. De hecho, Mandi (114), Javi García (105) y Bartra (99) dieron más toques al cuero que todo el Leganés (96).

Y existenen la que incurre en ocasiones el cuadro de Setién:

1. Lo dijo tras el partido Loren: "Esta temporada, por suerte o por desgracia, los equipos nos conocen, se encierran atrás y nosotros, con paciencia, aprovechamos las ocasiones que tenemos". La mayoría de rivales, conscientes de la dificultad que entraña quitarle el cuero al Betis y del peligro que supondría dejar espacios a la vista de los talentosos Canales, Lo Celso, Boudebouz o Joaquín, prefieren defender cerca de su portero. Eso lleva a los helipolitanos a circular el balón, lo más rápido posible, de un lado a otro, tratando de agitar para que aparezcan espacios.

2. Setién 'castiga' al que la pierde, como explicó en The Tactical Room: "Con la mayor parte de los entrenadores jugará el que trabaja, el que roba diez balones por partido, salta, es disciplinado y hace las coberturas, aunque luego intente dar un pase y se la dé al contrario. Y conmigo jugará el futbolista que tenga más cualidades técnicas". Por ello, aun pudiendo ser de forma inconsciente, el jugador bético prefiere asegurar el pase y darle atrás o al lado que comprometerlo y perder la tan apreciada posesión.

3. Más gente por detrás del balón. La pasada temporada, el Betis ya tenía la misma idea de juego, pero con la diferencia de que encajaba un alto número de goles, principalmente tras la pérdida en la salida desde atrás. Es algo que esta campaña ha logrado minimizar, y hasta casi hacer desaparecer (a estas alturas, la temporada pasada había encajado 12 tantos; en la actual, cinco), el preparador cántabro, si bien ha sido a costa de cubrirse mejos las espaldas para dejar menos pasillos por los que pueda correr el adversario, lo que va en detrimento de la verticalidad en sus ataques posicionales.

4. La ausencia de un extremo vertical. Se habla mucho del carrilero zurdo que no contrató Serra, pero la realidad es que el de Sa Pobla también tenía en sus planes hacerse con un extremo diestro rápido y vertical que finalmente no llegó. Así, todos los centrocampistas verdiblancos, incluso Inui, al más rápido, son futbolistas de balón al pie, no habiendo ningunó que amenace el carrera la espalda de las zagas adversarias y alcance la línea de fondo, desde donde los centros son más efectivos. No es casulidad, pues, que Setién esté tirando cada vez más de un Tello que, incluso a pierna cambiada, es capaz de profundizar y dar buenos centros, con el que empujó a la red Loren este domingo.

Excepto para Setién, tener la posesión casi siempre y no ganar no sirve para nada, pero se da la circunstancia de que tanto ante el Girona como frente al Leganés la pelota terminó entrando, lo que ha situado al cuadro verdiblanco en posiciones de privilegio en la tabla y en la 'Champions de la posesión en Europa, teniendo de media únicamente el balón menos que el Manchester City de Pep Guardiola (67,3%) y el FC Barcelona de Ernesto Valverde (66,2%). Es decir, supera en este registro a todopoderosos como el Bayern Munich, el Real Madrid, el Chelsea, el París Saint-Germain o la Juventus.

Finalmente, además, el Betis también destaca en precisión, siendo

Son números, sin duda, que harán muy feliz a Setién y que apreciarán bastante más los aficionados béticos mientras el equipo siga ganando.