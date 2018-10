Joaquín, la 'Roja' y el Villamarín

La vuelta de España al Benito Villamarín, que se enfrentará a Inglaterra el próximo 15 de octubre, ha traído consigo la posibilidad de que el bético Joaquín Sánchez, a sus 37 años, sea llamado de nuevo por la 'Roja' a forma de homenaje ante su afición, como ya se hiciera meses atrás con Villa en El Molinón. Una opción sobre la que el seleccionador Luis Enrique no se ha referido públicamente, aunque sí lo han hecho su técnico, Quique Setién y su compañero de equipo Andrés Guardado.

"El año pasado hizo una temporada extraordinaria, este año ha empezado muy bien y está en un buen momento. No sé si será suficiente para el seleccionador, pero no puedo compararlo con otros jugadores de otros clubes. No puedo poner a Luis Enrique en la misma tesitura. A mí también se me puso en la misma posibilidad, con 36 años, en un partido que España jugaba en El Sardinero. Se generó la polémica y el seleccionador no me llevó. No pasó nada. No sé si Luis Enrique lo pensará así", ha dicho Setién.

Guardado, por su parte, entiende que "por méritos" propios no existe discusión, pero que "hay grandísimos jugadores en la selección española" y que con eso "quizá la edad no ayuda mucho". "Pero está demostrado que la edad es un número", concluyó.