Bartra: "Hay mucho trabajo detrás para poder estar ahí"

Marc Bartra, central del Betis, se ha mostrado feliz por su convocatoria con la selección española para los partidos ante Gales e Inglaterra. "Ha sido una sensación muy bonita cuando me he enterado, incluso mejor o muy parecida a cuando me llamó Del Bosque hace años. Es una alegría y estoy muy agradecido por la confianza de Luis Enrique y que cuente conmigo para la selección", ha dicho en declaraciones a los medios del club verdiblanco.

Y es que el bético nunca ha ocultado que volver a la selección era uno de sus objetivos cuando fichó por el Betis: "Desde siempre ha sido uno de mis objetivos, el hecho de venir al Betis es algo que tenía en mente, por eso estoy muy contento, hay mucho trabajo detrás para poder estar ahí y estoy muy agradecido".

El vestuario, tan contento como él: "Ha sido un momento muy bonito, la alegría de ellos me pone contento, por mí y por Pau, ellos saben el trabajo y lo importante que es para mí ir a la selección, es bonito sentir ese compañerismo y esa alegría cuando se han enterado que estaba en la lista"

Posibilidad de jugar con la selección en el Benito Villamarín: "Es una alegría doble, estar en la selección y encima poder jugar en el estadio con nuestra gente, con muchos béticos seguramente. Estoy contento y con ganas de que llegue el día".