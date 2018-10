Setién: "Quiero ganar pero no por Simeone"

Setién afronta su visita al Metropolitano para enfrentarse al Atlético con la moral alta después de golear al Dudelange en la Europa League (3-0) y de haber perdido tan sólo uno de los siete partidos de LaLiga disputados hasta el momento, el primero contra el Levante. Para el técnico, "el balance es bastante positivo en cuanto a la línea estable de rendimiento", aunque reconoce que les ha "costado encontrar el camino del gol".

Para el cántabro, Simeone es su particular 'bestia negra', algo que no parece preocupar demasiado al técnico verdiblanco. "Quiero ganar no por ganar a Simeone, sino por los tres puntos. Sería toda una sorpresa ganar a este equipo en su campo. Tendríamos que tener ese punto de suerte que tienen los equipos menores para ganar este tipo de partidos y que ellos no tengan su día. Espero estar más acertado este año. Vamos a jugar con mucha ilusión y a comprometerles. De eso estoy seguro", ha indicado el técnico en rueda de prensa, donde ha calificado a Griezmann como "un grandísimo jugador", aunque no se atrevió a ponerle a la altura de Messi. "Messi es mucho Messi, pero si no está en su mesa, estará en un escalón inmediatamente inferior".

En cuanto al choque de estilo entre su propia forma de entender el fútbol y la de su homólogo rojiblanco, el preparador heliopolitano regó que el Atlético vaya a "renuncia a tener el balón si lo puede tener", ya que defendió que los del Cholo no suelen "regalar la pelota". "Seguro que no nos va a permitir tener tanto el balón como en los últimos encuentro. Nos irán a apretar arriba y seguramente habrá momentos en los que tengamos que estar defendiéndonos", ha alertado Setién.

En cuanto a los nombres propios, Setién ha valorado muy positivamente el momento de forma de Cristian Tello, que se estrenó como goleador el pasado jueves ante el Dudelange. "No es porque jugara bien el otro día y marcara, la realidad es que desde que consideramos que podía jugar en esa posición, que podía ser una alternativa para el carril, su compromiso ha sido extraordinario y su compromiso para mejorar en niveles defensivos, estupendo. Él se está comprometiendo muchísimo. Con el balón nos da muchas cosas, tiene capacidad y velocidad para progresar y hacer daño, y ahora tenemos muy en cuenta los esfuerzos que hace por mejorar en defensa".

Por último, Setién ha confesado que le preocupa cómo pueda estar el césped del Metropolitano -el año pasado se quejó de que la hierba estubiera excesivamente alta-, pero también ha reconocido que no se puede quejar de cómo están los otros campos cuando el Benito Villamarín no está en las mejores condiciones.