Setién: "Si no estamos a nuestro nivel, el Valladolid nos va a complicar mucho"

Quique Setién, técnico del Betis, ha repasado también la actualidad del equipo más allá del sorteo de Copa. Así, en cuanto a los jugadores 'tocados' y las posibilidades de estar ante el Valladolid, ha explicado: "Tenemos a varios jugadores que durante la semana le han surgido molestias que arrastraban como el caso de Tello, pero está bastante bien, hoy no han entrenado con el grupo pero confiamos que mañana sí. Kaptoum, Andrés y Joaquín también tienen molestias. Con Andrés no podemos contar, con Joaquín y Tello veremos la evolución que experimentan, si entrenan o incluso si pueden viajar sin entrenar. Joaquín tienen una sobrecarga en el sóleo, pero si evoluciona bien podría estar perfectamente para Valladolid. Otra cosa es que decidamos arriesgar o no. El parte médico que tengo es que están evolucionando bien y que podrían estar mañana en el entreno".

Qué espera del rival del domingo, el Valladolid: "Ahora mismo en la Primera división no hay un orden lógico. Hay equipos que podríamos esperar que estuvieran arriba y no lo están, otros que surgen como el Valladolid, otros que son más regulares como nosotros. Puede ganar cualquiera, el Valladolid tiene una importancia máxima, lo está haciendo muy bien, hemos incidido mucho en los dos últimos partidos, hacen muchas cosas bien. Han cambiado su mentalidad de los dos primeros partidos de temporada, ahora es un equipo mucho más atrevido, que ha decidido tener el balón, combinar, proyectarse hacia adelante, que es intenso y que defiende muy bien, ha encajado pocos goles. Tiene criterio suficiente para hacerte daño, si no estamos al mejor nivel se nos puede complicar mucho. Hoy hemos hecho un entrenamiento para preparar bien este partido, a conciencia, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar".

Cómo llega Bartra tras la selección y no haber podido jugar en el Villamarín: "A Bartra lo he visto bien, está satisfecho por volver a la selección, está ahí. Como a todos, el hecho de no jugar siempre les afecta, pero que le vaya a repercutir con nosotros está fuera de lógica. Está trabajando mucho para mejorar".

Pudo encontrarse con Luis Enrique: "No tuvimos la oportunidad de juntarnos. Luis Enrique y yo nos conocemos, nos intercambiamos mensajes a través de Eder, estamos contentos de que haya contado con dos jugadores nuestros, que esté pendiente del Betis. Tratamos de ponerle siempre en la mejor condición a los futbolistas que tenemos para que les llame".

No mira más allá del Valladolid: "En esto soy como Simeone, hay que ir partido a partido. Tratar de ganar al Valladolid y que eso nos permita afrontar el siguiente partido con más entusiamo. La gente tiene tendencia a pensar mucho más allá, pero yo no lo he hecho nunca, ni cuando jugaba. No hago cálculos de los puntos que voy a sacar. Trato siempre de que mi equipo esté en las mejores condiciones para afrontar el partido, muchas veces no me fijo en el rival sino en mis jugadores, que estén convencidos, motivados... Eso es lo que realmente me preocupa".

Un Betis poco goleador: "La realidad es que es verdad que nos está costando marcar goles, pero también es una realidad que estamos creando ocasiones para marcar más goles de los que llevamos. Ahí está el punto de lucidez del jugador, a veces solo depende de eso. A veces sin merecerlo la acabas metiendo por la escuadra y otras que tienes para empujarla la mandas fuera. Debemos tener paciencia, no provocar un estado de estrés en los jugadores porque sería contraproducente".

Rumores sobre el interés del Barça: "Me tomo esos rumores como me tomé los de la selección, son cosas que halagan pero que no tienen mayor importancia. El Barcelona tiene un grandísimo entrenador y yo estoy contento donde estoy".

Cómo ha llegado Lo Celso: "La ausencia de Tello, Joaquín o Andrés las podemos suplir de momento. Tenemos una plantilla muy versátil. En el caso de que tuviéramos problemas pues ahí tenemos algunos chavales del filial que están dispuestos a dar lo mejor que tienen".

Y Sanabria, que solo se fue para unos entrenamientos: "En algunos casos como este, creo que a Sanabria le iba a venir bien. Es un muchacho que necesita reforzar su autoestima, que te llame tu selección cuando no tienes continuidad en el equipo... Ir a la selección siempre le motiva a uno. Es verdad que fue un viaje muy largo, que puede venir lesionado pero en este caso concreto tiene más beneficios para él y para el equipo que pensar que le está pagando el Betis".

La ocasión para William Carvalho: "Depende de lo que le pidamos. En Portugal ha jugado de interior con un pivote por detrás, pero entendemos que aquí tenemos otros jugadores más desequilibrantes y aquí nos puede dar más en una posición más retrasada. Está con muchas ganas, muy implicado, poco a poco irá demostrando lo gran jugador que es. Tiene que ir madurando otras cosas que no ha hecho. Le hemos puesto un video de acciones que ha hecho con nosotros en estos partidos, cosas que tienen que ver con los conceptos tácticos. Él no ha hecho nunca esto y entendemos que si lo entiende nos va a dar mucho más. A todos los jugadores les ha pasado esto antes".