Exitosa edición de los Blázquez y Ruesga Bono, donde el Sevilla ha reconocido a ESTADIO Deportivo

El Sevilla FC vuelve a poner en valor el trabajo de la prensa de la ciudad con una nueva edicón de los premios Blázquez y Ruesga Bono, una edición en la que ESTADIO Deportivo está de enhorabuena gracias al galardón obtenido por el compañeros Juan José Ponce Uncala

En la mañana de este martes día 10 de noviembre, en pleno parón internacional por selecciones, se ha llevado a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el acto de entrega de los XVII premios Blázquez y XIV Ruesga Bono. Este acto que se celebra todos los años muestra el apoyo y reconocimiento del Sevilla FC a la prensa, sobre todo a la local, con la que trata en el día a día. Ha sido un día que, como todos los años, ha quedado para el recuerdo y donde se ha puesto en valor el trabajo de los periodistas y fotoperiodistas.

Una edición, en la que esta casa, este medio, está de enhorabuena el mismo año que celebra su 30 aniversario. Y es que nuestro compañero Juan José Ponce Uncala ha sido uno de los premiados por el Sevilla FC. ESTADIO Deportivo recibe así el tercer premio Blázquez de su historia y esta vez gracias a un joven periodista, que a pesar de su corta edad ya se come las calles de Sevilla para contar historias, estar al pie de la noticia y tratar la información de la mejor manera posible. Un periodista muy apreciado y querido por sus compañeros del periódico y de diferentes medios. A sus 21 años pasa al recuerdo por haber logrado este galardón a dicha edad. Es, posiblemente, el Lamine Yamal del periodismo sevillano. Un joven que está rompiendo los esquemas, los moldes y ya empieza a ser reconocido por las distintas instituciones de la ciudad. Seguro que es el primer galardón de muchos.

Juan José Ponce, premiado por el Sevilla FC

Juan José ha sido premiado con el segundo premio de la XVII edición en los Blázquez. Todo gracias a una serie de dos reportajes protagonizados por Remedios, una abuela sevillista con Alzheimer cuyo deseo de recibir un mensaje de Frederic Kanouté terminó haciéndose realidad. Una historia en la que el periodismo pone el foco en el lado más humano del fútbol y en la fuerza de los recuerdos que permanecen ligados al sentimiento sevillista. "Este reportaje ha sido la manera de acercarme un poquito más a esta enfermedad y mi abuela que falleció cuando tenía 9 años por este enfermedad ", esas fueron las palabras del joven periodista al recoger el galardón.

Juan José Ponce recibiendo el premio Blázquez / LINCE

Otras distinciones durante el Acto

Durante la ceremonia también fueron premiados otros compañeros por la labor realizada durante el año. El primer premio del galardón dedicado a la prensa fue para 'El Legado', el programa de Canal Sur TV dedicado a la figura de Antonio Puerta, espacio presentado por Toñi Moreno. También destacar a María de los Ángeles Mendoza. La fotógrafa de Drosal16 ha sido galardonada con el premio Ruega Bono, dedicado a los fotoperiodistas, por su fotografía 'Ni retirada, ni rendición'. Una nueva apuesta del Sevilla FC en esta edición por el periodismo joven sevillano.

La gala ha transcurrido con normalidad. Donde también se reconoció al Desmarque por sus 20 aniversarios y a los periodistas y fotoperiodistas sevillanos que cubrieron in situ el mundial del pasado verano en el que España salió campeona del mundo: José Manuel Oliva, David Martínez, Silvia Verde, Alejandro Ruesga, Fran Santiago y Miguel Ángel Morenatti.

La importancia del periodismo deportivo en Sevilla

Un acto en el que el Sevilla vuelve a apostar por la prensa de la ciudad y vuelve a cuidarla como se merece. Porque no se busca un trato de favor ni tener contentos a los periodistas. Se busca la verdad, el trabajo bien realizado y cómodo, y en eso el Sevilla FC ha vuelto a mostrar su interés. "Nos hace sentir orgullosos por que hemos sido los primeros en instaurar estos premios y seguimos siendo el único club en poner en valor a la prensa", apostilló el presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco, durante la celebración del acto.