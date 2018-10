Setién: "Somos muy superiores a todos los rivales, pero no nos da para ganar"

Quique Setién mostró su enfado por los tres puntos perdidos en casa. Este era un partido en el que el Betis tenía puesta mucha ilusión, pero la falta de efectividad del equipo y el gran trabajo defensivo del Valladolid hicieron imposible que el conjunto verdiblanco pudiera evitar la derrota.

¿Cómo analiza la derrota de los suyos?: "La verdad es que en la primera parte no lo hicimos bien. Nos precipitamos mucho al intentarlo demasiado por dentro, lo que nos generó pérdidas. No creamos tampoco mucho peligro. Es difícil contra un equipo que se cierra con diez atrás. En la segunda parte estuvimos mejor. La primera media hora fue buena. Nos ubicamos mejor y generamos más, pero no nos ha dado para meter alguna ocasión, si bien llegaron. Nos está faltando inspiración. Al final pierdes el fuelle y, con la ansiedad por el marcador, llegan las imprecisiones. No contábamos con esta derrota, la verdad. El Valladolid hizo un buen trabajo defensivo, con mecanismos muy ajustados. Es normal que nos hayan pitado. La primera parte fue muy mala, luego estuvimos mejor. Ha manifestado la misma frustración que tenemos nosotros. Ha habido un momento en la segunda parte que el público animó muchísimo y nos ha empujado. El equipo estaba jugando bien, es verdad que en los últimos minutos nos ha costado finalizar mejor y tener más orden".

Se echó en falta una mayor profundidad por banda: "No nos gusta rifar el balón y meterlo en el área, porque a veces te provoca contras y más problemas que soluciones, pues acumulamos mucha gente en campo rival. Después de todo lo que generamos por detrás, nos faltan ocasiones. Confío en que esto cambie para no jugar con este nerviosismo siempre. Han tirado dos veces a puerta y nosotros 20. A lo mejor necesitas luego finura y calidad que en espacios reducidos se complica. Ya me gustaría que me apretaran arriba y dejaran espacios, pero no nos hacen eso los rivales.

¿Cambiará? Autocrítico por supuesto que lo soy, jugamos muy mal la primera parte. En la segunda tuvimos que haber metido o finalizar mejor. Me refiero a que no es fácil encontrar otras soluciones con 10 tíos metidos en el área y que no se van a mover. ¿Os gustaría que el Betis estuviera metido en su área todo el partido? Da igual los tres centrales, si Mandi y Sidnei han jugado a 20 metros del área rival. Aïssa ha dado pases sensacionales. Interpretáis que un central tienen la función sólo de defender, pero son fundamentales ante rivales con 10 atrás metidos. En las pérdidas siempre están bien colocados. ¿Qué nos pasó el día del Levante? Nos han tirado dos veces a puerta y la jugada del gol es una jugada desgraciada. Sé que todo el mundo está frustrado, la solución la tenemos ahí con lo que hacemos, nos falta la inspiración. A la larga nos ha ido bien, somos muy superiores a todos los rivales, pero no nos da para ganar".

Ahora, el Milan e intentar recuperar a los lesionados: "Ya contábamos con la acumulación de partidos. Hemos perdido a Javi García y a ver si podemos recuperar a alguno de los que no jugó ante el Valladolid. Quedan cuatro días y nos recuperaremos de este varapalo. No estamos en buena línea de resultados pero sí en cuanto a juego. Nos está faltando la chispa de los goles.