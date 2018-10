El Chiringuito: El Madrid piensa en Bartra

Ya se sabe que no hay crisis en el Real Madrid sin que comiencen a aparecer nombres de posibles refuerzos. Es una cortina de humo habitual en el conjunto merengue, que intenta dominar la escena mediática apuntando hacia dónde más le conviene, y ahora mismo no es precisamente hacia la configuración actual de la plantilla. En este sentido, uno de los nombres que aparece vinculado a la entidad madridista no es otro que el de Marc Bartra.

El central está demostrando ser todo un acierto desde su aterrizaje en el Villamarín en el pasado mercado invernal. Los diez millones de euros invertidos en el ex de Barcelona y Dortmund se antojan hoy una ganga por un central que recientemente ha vuelto a disfrutar de la internacionalidad con España.

Su vuelta a la selección y el buen nivel que está exhibiendo le convierten en pieza codiciada y, según El Chiringuito, el Madrid lo tiene en su 'short list' para reforzar el centro de la defensa junto a Pavard, campeón del mundo con Francia -jugando como lateral derecho-, y jugador del Stuttgart.

El conjunto blanco tiene un problema en la defensa, ya que Varane no está al nivel que se le presupone y Vallejo aún no ha debutado esta campaña por sus continuas lesiones. Traer un central más fue una de las exigencias de Conte, aunque el italiano se ha alejado de la órbita blanca en las últimas horas.

60 millones de cláusula

Consciente de la evolución del mercado, el Betis fijó en 60 millones la cláusula de rescisión de Bartra, una cifra disuasoria, si bien es cierto que el Madrid tiene potencial económico para afrontar una operación así. El pasado azulgrana del zaguero y su sentimiento culé sería sería la otra barrera a superar por Florentino en una hipotética negociación.