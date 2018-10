Setién: "Voy a las peñas y están encantados con el Betis"

Quique Setién afrontará en Santander un partido especial al medirse a su equipo de toda la vida. El técnico no oculta que son los colores racinguistas los que realmente siente de toda la vida, aunque mañana, como es lógico, intentará que sea el Betis el que acceda a la siguiente ronda copera. "Estos partidos a veces tienen un punto de dificultad. Estos equipos tienden a dar lo mejor de sí mismos y tú tiendes a pensar que va a ser más fácil de lo que realmente es. Trataremos de dejar claro que va a ser un partido difícil. El Racing está en un momento extraordinario", subrayaba el preparador santanderino.

Se esperan rotaciones para el choque copero, aunque Setién no quiere pensar más allá del partido ante el Racing. "Tenemos interés en superar esta eliminatoria y seguir avanzando en esta competición. Hemos visto al Valencia las dificultades que ha tenido para superar su partido, y esto puede pasar. Estamos advertidos. Queremos salir un poco del disgusto y la frustración que tenemos desde el último partido", ha afirmado.

A Setién le han preguntado por el estado de Joaquín y Guardado, que podrían tener ya sus minutos en el partido contra el Racing. "Las sensaciones que tienen son buenas. Tengo un poco de miedo, en estas cosas no hay que pecar. Joaquín, las sensaciones son buenas. Hoy ha completado el entrenamiento con todos y vamos a ver cómo se levanta. Posiblemente, tenga opciones de jugar algún minuto", indicó. Por otro lado, Mandi no viaja a Santander después de haber sido padre esta mañana: "Mandi no se ha entrenado hoy, creo que ha vuelto a ser padre esta mañana. Se va a quedar aquí a atender a su familia. Se entrenará mañana tranquilamente".

Como era de esperar, a Setién le han preguntado por muchas cosas al margen del choque copero. Especialmente por la facilidad con la que se pasa de la euforia a la frustración en el Betis. "Quiero mucho al Racing, pero lo que quiero es superar la eliminatoria. Siempre estás en lo alto de la carpa y haciendo equilibrio. Es lo que hay, es la profesión que hemos elegido. Aquí hay mucha más pasión que en otros sitios. Yo no lo voy a poder controlar, me gustaría que la gente viera las cosas con un poco más de perspectiva. Yo hago lo que pienso y lo que siento. Lo que no entiendo bien es que parece que hay gente que quiere buscar problemas donde no los hay. La pregunta del otro día con el tema de Bordalás... Hay muchas cosas que no me interesan", ha admitido el preparador bético.

El técnico ha explicado cómo encaja las críticas después de las derrotas. "Cada vez que pierdo no pienso que he cometido un delito, entiendo la derrota como una parte más de este juego. No siempre vas a ganar, ni siempre vas a perder. Hay procesos, las cosas hay que analizarlas con un poco de tiempo. Si somos capaces de hacer eso, veremos que este Betis va en crecimiento, aunque hayas perdido en Getafe. Y que en el resto de España y el resto de Europa nos valoran muy positivamente. No voy a cambiar ni con los halagos ni con las críticas", subrayaba.

Opina Setién que la crítica al equipo no es mayoritaria y ni siquiera es grande entre el aficionado: "Yo voy a las peñas y todos están encantados con el Betis. Alguna vez leo algunas cosas, pero veo muchísimas cosas muy positivas. Yo sí acepto la crítica, perfectamente. Sé que hay gente a la que le puede sentar mal, pero yo soy como soy. Nadie me ha dicho por la calle que me tengo que ir. No me creo ni más ni menos que nadie. Tengo muchas lagunas. Me encantaría contentar a todos, pero eso es imposible".

En cualquier caso, para el técnico, el Betis no está tan lejos de conseguir buenos resultados: "Yo creo que el equipo ha transmitido cosas muy positivas. El único partido en el que no hemos estado a la altura ha sido este último, y ha sido medio tiempo. Después de analizarlo con detenimiento, no ha sido tan malo como esperaba".

Setién vuelve a casa, adonde va siempre que puede y donde sigue jugando al fútbol-playa. "Siempre que puedo voy allí y juego. Lo hice en Lugo y el último descanso que tuvimos. Esta semana no va a poder ser. Esta voy a trabajar. Como mucho, aprovecharé para saludar a muchos amigos. Hay que preparar también el partido del Celta y no hay mucho tiempo. Volver a casa siempre es un aliciente, pero este viaje no es de recreo, es de trabajo", explicaba Setién.