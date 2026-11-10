El Athletic ata a su tercera promesa en una semana: Manex Lozano hasta 2030

El conjunto rojiblanco ha anunciado la ampliación de contrato del joven delantero Manex Lozano, después de hacer lo propio en los días previos con Christian Imga e Iker Monreal

El Athletic Club ha anunciado este martes el acuerdo con Manex Lozano para la renovación del contrato del delantero del filial rojiblanco hasta el próximo 30 de junio de 2030, con una opción a ser prorrogado por parte del club bilbaíno, según ha especificado la entidad en su página web.

Manex Lozano, nacido en Pamplona en 2007, llegó a Lezama en el verano de 2023 procedente del Oberena. Después de una temporada en el Juvenil de Honor, con el que marcó 23 goles en 33 partidos, comenzó el curso 2025-2026 en el Basconia y disputó la Liga de Campeones Juvenil, en la que anotó seis tantos en otros tantos encuentros.

El pasado mes de enero, el atacante fue cedido al Racing de Santander, con el que disputó cuatro partidos de LaLiga Hypermotion, en los que marcó dos goles, y la eliminatoria de Copa del Rey frente al Barcelona. A comienzos de febrero sufrió durante un entrenamiento la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El delantero centro se encuentra en la última fase de recuperación de esa grave lesión y se espera que en las próximas semanas se incorpore a los entrenamientos del Bilbao Athletic.

La renovación de Lozano es la tercera de un futbolista del filial anunciada en los últimos días, después de las del extremo Christian Imga, hasta 2031, y el central Iker Monreal, en este caso hasta 2029.

Iker Monreal y Christian Imga, también atados

Antes de cerrar el acuerdo con Manex Lozano, el Athletic Club ya había logrado ampliar los contratos de otras dos jóvenes promesas de Lezama como son Iker Monreal y Christian Imga.

Iker Monreal ha ampliado el contrato del central del filial hasta el 30 de junio de 2029, con "una opción automática de prolongarlo" por parte de la entidad rojiblanca, al igual que el de Manex Lozano. Monreal (Pamplona, 2005) llegó a Lezama en el verano de 2024 procedente del Ardoi para incorporarse al Basconia, entonces en Tercera RFEF.

El pasado 4 de febrero, debutó con el primer equipo a las órdenes de Ernesto Valverde. Lo hizo formando parte del once titular que se enfrentó al Valencia en los cuartos de final de la Copa del Rey. Una semana después disputó la ida de las semifinales frente a la Real Sociedad, en su segundo y hasta ahora último partido con el Athletic.

Esta temporada participó en seis amistosos de pretemporada con Edin Terzic y fue convocado para cuatro encuentros oficiales, tres de Liga y uno de Copa, aunque no ha llegado a disputar ningún minuto.

Antes de Monreal, el Athletic Club alcanzó también un acuerdo con Christian Imga para ampliar su contrato hasta el 30 de junio de 2031, con "una opción automática de prolongarlo" por parte de la entidad rojiblanca.

Imga (Zumarraga, Gipuzkoa, 2009) debutó con el primer equipo el pasado 25 de octubre frente al Getafe y cuatro días después marcó su primer tanto con la camiseta rojiblanca en la eliminatoria de Copa contra el Prat.

El extremo llegó a Lezama en la temporada 2024-25 procedente del Deportivo Alavés. Tras jugar la campaña 2025-26 en el Juvenil de Honor y disputar la Youth League, el pasado verano ascendió al Bilbao Athletic, con el que disputó cinco partidos y marcó un gol antes de estrenarse a las órdenes de Edin Terzic.

El técnico alemán no podrá contar con el delantero durante las próximas semanas, ya que ha sido convocado con la selección española para disputar el Mundial sub 17, que se celebrará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.