Bordalás habla sobre su relación con Setién

El pasado fin de semana Quique Setién quiso dejar atrás sus disputas personales del pasado con Bordalás, entrenador del Getafe, y ayer fue el técnico getafense el que también contribuyó a olvidar las afrentas que vivieron en el pasado. "No he tenido ningún mal rollo. Me llevo bien con todos los entrenadores. Tuve algún enfrentamiento cuando el entrenador del Betis dirigía al Lugo hubo alguna declaración, pero ahí está la hemeroteca, yo nunca he comentado nada de nadie, siempre he respetado a todos. Si Setién está en Primera entrenando al Betis es porque es un entrenador de primer nivel. Respeto a todo el mundo. El Betis es un gran club con una gran plantilla y a los entrenadores no nos regalan nada", dijo el alicantino en Cope.

El preparador azulón no quiso dar importancia a sus buenos números frente a Setién: "En el fútbol coinciden este tipo de cosas. No tengo ninguna lucha personal contra ningún entrenador. Ha sido una coincidencia, podría haber ocurrido a la inversa".

De lo que no reniega Bordalás es de la identidad de su equipo, al que se acusa de continuas interrupciones y de pérdidas de tiempo. "Es un tema en el que no quiero estar. Hemos hablado mucho de este tema y está todo claro. Tenemos que pensar en fútbol, en que hacemos un buen trabajo y competimos a buen nivel. Creo que está fuera de toda duda la honestidad con la que competimos. Sabemos que esta temporada va a ser más complicada. Trabajamos con mucha humildad. No creo que sea un comentario muy grande. Forma parte del fútbol. Estamos tranquilos. Hay que ver los partidos del Getafe y ver que no ganamos los partidos por un comentario que pueda hacer alguien, todo lo contrario. Trabajamos igual. No tenemos ninguna duda de que hacemos lo correcto. Queremos seguir creciendo y mejorando. No modificamos nuestra forma de trabajar", ha subrayado el técnico, que entiende que a algún futbolista le puedan molestar este tipo de comentarios: "Algún jugador en algún momento ha podido enfadarse porque con estos comentarios se pone en tela de juicio su trabajo. Pero intento centrarme en lo nuestro. No hay ningún problema. Cada fin de semana hay un examen, tenemos que intentar superarlo y es lo que hacemos".