La cantera, coltán en manos de Setién

En El Sardinero, frente al Racing de Santander, en Copa del Rey, Quique Setién hizo debutar con el primer equipo del Real Betis Balompié a los canterano Edgar y Robert, además de darle la titularidad por primera vez al camerunés Wilfrid Kaptoum, que ya se había estrenado este curso de la mano del cántabro en Europa, frente al Dudelange. Dos nuevas puestas de largo que alzan hasta los diez la cifra de los canteranos o jugadores del filial verdiblanco, el Betis Deportivo, que han conseguido debutar con el primer equipo de las trece barras de la mano de Quique Setién en su algo menos de año y medio al frente del banquillo verdiblanco.

Un hecho que pone de manifiesto la importancia de la cantera en el crecimiento de una entidad como el Real Betis Balompié, que ha dado un salto cualitativo de la mano de Lorenzo Serra Ferrer al frente de la dirección deportiva y de Quique Setién a cargo del banquillo; un renacer en el que tiene mucho que decir la ciudad deportiva de Los Bermejales, siendo claros ejemplos los recientes traspasos millonarios de canteranos como Dani Ceballos, al Real Madrid, y Fabián Ruiz, al Nápoles; casos que no se veían en Heliópolis desde las ventas de Beñat, al Athletic Club, y, anteriormente, de Joaquín al Valencia. Y es que la cantera es una mina de coltán en manos de Quique Setién.

El 'oro azul', como así se conoce al preciado mineral del que hoy por hoy depende la fabricación de cualquier producto electrónico, llega a multiplicar su precio por más de diez desde su extracción hasta caer en manos de occidente, justo lo mismo que viene ocurriendo en el Benito Villamarín de la mano del técnico cántabro, con canteranos como Fabián, que se marchó el pasado verano al Nápoles por 30 millones de euros, Junior o Loren Morón, que recientemente han renovado por el Betis y que han visto ascender sus cláusulas de rescisión hasta los 60 millones de euros, estando en la agenda de clubes como el Arsenal y el Real Madrid, en el caso del hispano-dominicano.

Quique Setién se ha convertido en el 'Rey Midas' de la cantera verdiblanca, después de haber hecho debutar la pasada temporada a Narváez, Loren, Francis, Junior, Redru (sólo en Copa del Rey), Aitor Ruibal y Julio Gracia, además de darle minutos al guardameta Pedro López, que ya había debutado testimonialmente con anterioridad, y propiciar la consagración del palaciego Fabián. El técnico cántabro gustaría darle continuidad este curso a su 'modus operandi', habiéndole dado ya la alternativa a Kaptoum, Edgar y Robert. A Getafe, sin ir más lejos, se llevó al atacante Diego Altamirano, aunque no llegó a debutar, mientras que Dani Rebollo es el tercer portero y todo un habitual en los desplazamientos del Real Betis Balompié, pese a que también se le resiste por ahora su estreno con el primer plantel verdiblanco. Una confianza en la cantera que pone al ex de Las Palmas y el Lugo, entre otros clubes, a la estela de Pepe Mel, quien en sus más de 200 partidos al frente del banquillo del Real Betis Balompié hizo debutar hasta un total de 18 canteranos. Muy pocos, sin embargo, consiguieron consolidare en la elite: Beñat, Pepelu, Álex Martínez, Nono, Vadillo, Pozuelo, Sergio Rodríguez, Manu Palancar, Adrián, Razak, Fran No, Ezequiel, Miki Roqué, Eder Vilarchao, Fausto Tienza, Carlos García, Caro y Fausto Tienza.



No sólo en Heliópolis

Su confianza en la cantera no es algo exclusivo de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, sino que Quique Setién también ha tirado de los escalafones inferiores allá por donde ha ido siempre que le ha hecho falta, aunque no tanto como en Heliópolis, donde el Betis Deportivo está siendo más prolifero para los intereses del cántabro. En Las Palmas, sin ir más lejos, confió en Yeremi Betancort y Benito Ramírez, aunque ambos de forma residual, como consecuencia de necesidades puntales del primer equipo y sin continuidad alguna posteriormente. Algo similar a lo que ocurrió posteriormente con Erik Expósito, quien tan sólo participó en dos encuentros a las órdenes de Setién. Junto a ello, también contó el cántabro con otros jugadores de base en las dinámicas del primer equipo amarillo, entrando en las convocatorias, aunque sin debutar, el zaguero Stephane, Jefté Betancor y el extremo Carlos González.

También propició el actual entrenador del Real Betis Balompié el estreno en Primera división de Nili Perdomo, quien ya había debutado oficialmente con el primer equipo de la mano de Paco Herrera, pero en Segunda división. Más destacado que el número de canteranos al que hizo debutar Setién en Las Palmas, que no fue muy alto, fue la confianza del santanderino en Las Palmas a gente de la casa como Tana, Roque Mesa y Jonathan Viera, a los que les brindó sus mejores momentos como profesionales, propiciando, entre otras cosas, traspasos millonarios para la entidad amarillo en el caso de los dos últimos (Mesa, a la Premier, y Viera, a China).

Más de lo mismo en Lugo, donde, tras la marcha de Setién, tuvieron que pasar dos temporadas para que volviera a debutar un futbolista formado íntegramente en la casa. De la mano del cántabro, que pasó allí seis temporadas, subió al primer plantel lucense Iago Díaz, quien tras lograr el ascenso se mantuvo dos temporadas en Segunda antes de marcharse al Almería. En la temporada 13/14 llegaron a debutar juveniles como Keko Vilariño, Dani Pedrosa y Laro Setién, su hijo, que jugó varias temporadas en el juvenil rojiblanco.

En la última pretemporada de Setién como entrenador rojiblanco, además, llegaron a jugar amistosos con el primer equipo hasta 16 jugadores de la cantera, algo que no se ha vuelto a repetir por aquellos lares. Además de Iago Díaz, Keko Vilariño, Dani Pedrosa, Laro Setién o Julio Camba y de haber llegado a entrenar esa temporada con el primer equipo Pedro López, también participaron en la 14/15 jóvenes promesas como los porteros Manu Cedrón y Pablo Cacharrón, entre algún otro.