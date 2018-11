Setién: "Si me equivoco, es a mi manera, no con las ideas de los demás"

Quique Setién ha comparecido este mediodía en sala de prensa para analizar cómo llega el equipo al partido de este domingo frente al Celta de Vigo, un partido para que llegan a tiempo Guardado y Joaquín pero no Javi García. "Andrés está con un poco más de ritmo y confianza que Joaquín. Los dos están más o menos bien. Joaquín estaba hoy un poco más cansado pero está bien. ¿Jugar de titulares? Podrían hacerlo perfectamente, no sé si lo harán. ¿Si le hemos echado en falta? No lo sé, no sé que hubiera pasado con ellos en el campo, con todos hemos ganado y perdido en el campo. Javi García está bastante mejor pero todavía está en el protocolo, no sé cuánto le faltara, creo que poco, está mejor de su problema. Tiene un pequeña rotura en el cuádriceps, pero está mejor", ha explicado el cántabro.

Sobre el rival, uno de los jugadores a tener en cuenta claramente es su capitán, Iago Aspas: "El nivel de efectividad de Aspas es muy alto, es un gran futbolista, siempre con hambre, pone ganas en cada acción, transmite muchas cosas no solamente goles. Es un ejemplo para muchos jugadores que aspiran a meter goles como él".

Hablando de delanteros, el gol de Sergio León en Santander le habrá venido bien para su confianza, o así lo piensa Setién: "Son procesos mentales individuales, será importante para Sergio marcar, como si lo hace Loren. Necesitamos goles de muchos más, no solo de él. La confianza es verdad que va y viene, cuando marca seguro que le viene bien, pero lo importante de verdad es que yo le transmito a ellos, y le pido más cosas que goles. Hay otras muchas cosas que pueden aportar y hacemos un análisis general. Esto es lo realmente importante".

En cuanto a otros de los nombres propios de la semana en el Betis, el canterano Robert, Setién llama a la calma con el atacante: "Robert irá en función de lo que vayamos viendo. Jugó el otro día en Copa pero hay una serie de futbolistas en el filial de los que estoy muy pendiente de ellos. Estoy en comunicación constante con José Juan, en cualquier momento pueden jugar con el primer equipo, ya se ha visto en otros casos. Robert tiene potencial, está en proceso de maduración, poco a poco se irá incorporando en la medida que mantenga el nivel de exigencia. También está Kaptoum. Pueden jugar en cualquier momento".

Sobre las voces que critican que el técnico se aferre a su sistema y no cambie en algunos partidos, Setién ha comentado: "Las ideas son buenas siempre que se hagan bien. Hay gente que dice que podemos jugar menos con otros dibujos, yo lo respeto, pero no me he hecho entrenador para hacer lo que otros digan. Tengo una información exhaustiva de todo lo que hacemos. En un momento determinado se pueden cambiar, pero a nosotros nos ha ido muy bien haciendo lo que hacemos. Analizar las cosas después de es muy fácil, pero antes el único que se responsabiliza de ello soy yo. Si me equivoco, es a mi manera, no me voy a equivocar con las ideas de los demás. Esto es fútbol, yo también lo hago cuando estoy delante de la televisión. Yo creo que estamos bien, no estamos acertando de cara a portería y tenemos que estar más lúcidos en las acciones hacia adelante, en dar mejores pases, rematar mejor, tomar mejores decisiones... Ellos ya lo saben porque ven todas las acciones en las que han participado. Nadie aquí es ajeno a lo que pasa".

De hecho, para Setién una de las cosas donde más deben mejorar es en la toma de decisiones sobre el campo: "Cuando tú recibes el balón en zonas donde puedes hacer daño lo primero es hacer un buen control, levantar la cabeza y tomar una decisión, conducir, dar el pase, y ahí no tomamos buenas decisiones. Esto sí que lo trabajamos permanentemente para mejorarlo y luego tratamos de hacerlo. Luego está el nivel emocional de cada futbolista para hacer esto en determinadas ocasiones. Luego está en nosotros el colocar los futbolistas bien, ya es algo más nuestro. Trabajamos para conseguirlo, claro".

Hará rotaciones pensando en el partido ante el Milan: "Es muy importante el partido del Celta, no me voy a anticipar a los partidos siguientes. Es verdad que tienes en mente los partidos para gestionar a los futbolistas, tengo que tenerlo en cuenta pero ya lo iré viendo. Hemos hecho tres viajes seguidos y algunos lo van a notar, en Santander tuvimos que dar descanso a varios jugadores pensando en el Celta. Esto lo vamos viendo sobre la marcha".

Jugar con uno o dos delanteros: "Cambian muchas cosas jugando con uno o dos delanteros. A veces las hacemos en función del rival, de la presión. Es una posibilidad de volver a cambiar. Los dos carrileros son futbolistas de banda que juegan en campo rival, de esta manera nos ha ido bien. Ya sabemos qué vamos a hacer contra el Celta pero no lo vamos a decir ahora".

Por último, Setién ha pedido a la afición que sea paciente con el equipo: "Todos queremos ganar pero no es fácil, solo gana uno. Hay que aceptar la derrota como algo más siempre que haya compromiso. Los jugadores no tenemos razones para quejarnos, se dejan la vida en cada entrenamiento. Tenemos nuestra manera de jugar muy definida. Jugar un día bien y otro mal a veces es inexplicable, pero también hay que tener en cuenta al rival, que no jugamos solos".