Gattusso espera del Milan "más coraje que hace dos semanas"

El entrenador del AC Milan, Gennaro Gattusso, afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro de Europa League ante el Betis que espera que su equipo tenga "más coraje que hace dos semanas" cuando cayó en el estadio San Siro (1-2) ante el conjunto verdiblanco.

El preparador italiano, en la sala de prensa del Benito Villamarín, estadio donde no trabajaron al haberlo hecho ya en sesión matinal en Milán antes del viaje, dijo que, desde que perdieron ante el Betis, enlazaron tres victorias seguidas porque han "probado hacer cosas nuevas que hagan un equipo compacto", y que la numerosas bajas por lesión le ha servido al vestuario para fortalecerse.

"Hace dos semanas no lo hicimos bien y nos pusieron en grandes dificultades. Mañana no se si cambiarán algo aunque su filosofía de juego no cambia", dijo el técnico rossoneri sobre el Betis.

Sobre la trascendencia del partido, en el que ambos se disputan el liderato del grupo en esta cuarta jornada, Gattusso destacó que cree que "a este equipo no hace falta que nadie le diga la entidad y la importancia del partido".

"Nos equivocamos en la ida y mañana estaremos en un estadio con una afición caliente y con grandes jugadores. Será un partido difícil y luego ya pensaremos en el domingo", en alusión al encuentro que les medirá en el Calcio al líder de la clasificación, el Juventus de Turín.

El que fuera centrocampista del Milan entre 1999 y 2012 insistió en que espera "un partido diferente al de hace dos semanas en el aspecto táctico, mental y técnico".

Gattusso señaló que el delantero argentino Gonzalo Higuaín aún es duda para jugar el próximo domingo ante la Juve pero confió en las condiciones de su sustituto, Patrick Cutrone, quien fue el autor del gol milanista en San Siro ante el Betis y que el jueves se prevé como el jugador más adelantado.

"Cutrone se mueve mucho mejor que hace cuatro o cinco meses y con jugadores al lado como Higuaín o Suso trabaja muy bien y eso le puede mejorar. Tiene que seguir pero ha dado pasos adelante", relató