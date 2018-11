El futuro de Joaquín tras el Betis

Una de las leyendas del club verdiblanco, Joaquín Sánchez, ha concedido una entrevista a Marca en la que ha hablado tanto de la actualidad bética como de su futuro fuera de los terrenos de juego.

Es conocido por todos el 'arte' que tiene Joaquín tanto cuando está vestido de corto como cuando no. Por lo que el actual capitán del Betis ha confesado que tras retirarse, espera tener una larga carrera delante de los focos. "Me encantaría disfrutar del show de la tele. Lo disfruto, me lo paso bien. Es una faceta que cuando se acabe el fútbol, me encantaría poder vivirla", comentó entre risas. En cuanto al número de ofertas que está recibiendo de este ámbito del espectáculo, Joaquín confirma que "son muchas las propuestas que me llegan, para comentar partidos, para analizarlos... pero no me veo. La que más me llama para cuando me retire es la de Pablo Motos. Es la que más ilusión me hace".

También ha hablado de una de sus pasiones, el toreo: "Soy muy taurino. Ya es un poco tarde para ser torero, pero en algún festivalito benéfico sí que torearé. Tengo muchas puertas abiertas, y está claro que es una cosa que me apasiona".

Con respecto al actual buen momento que está viviendo el Betis, el '17' ensalza la figura de su entrenador y la expansión que está viviendo el club del Heliópolis. "Setién es un entrenador del que esperamos disfrutar muchos años en el Betis. Por su filosofía de fútbol, su visión del fútbol moderno, podría entrenar a cualquier equipo. Pero por ahora está bien en Sevilla y esperamos que siga aquí por mucho. A mí me ha dado una vuelta de tuerca a todo lo que he vivido anteriormente. Es uno de los mejores, y que su forma de jugar sea capaz de plasmarla en el campo, es de agradecer tanto por mí como por el aficionado bético", destacó.

En relación a la renovación que está experimentando el Betis, también la está experimentando el propio Joaquín, ya que está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera: "Disfruto cada día. A estas alturas, vivir lo que estoy viviendo es un lujo. Ya he dicho, gran parte es por Quique, pero también por el crecimiento del club. Esto hace que yo pueda sacar lo mejor de mí y el partido del otro día en el Camp Nou es un ejemplo. Jugar como jugamos, meter gol, salir ovacionado de ahí... no puedo quejarme. "Trabajo a diario para seguir estando como estoy, y con lo que me han preguntado por la selección, quién sabe. Yo duermo todos los días con la ilusión de que Luis Enrique me llame", concluyó.