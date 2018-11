Loren: "Yo no era Messi el año pasado"

"A veces quieres agradar a todo el mundo y no te agradas ni a ti mismo", ha declarado.

"A veces quieres agradar a todo el mundo y no te agradas ni a ti mismo", ha declarado. UESyndication

"Ya nos conocen más los rivales, por lo que los partidos abiertos nos vienen mejor. En los otros, debemos madurar más los ataques. Ahora se está viendo que no sólo los delanteros marcaban goles, sino también los demás. La responsabilidad de los goles no es sólo nuestra", apuntaba en Canal Sur Radio Loren Morón, que se exige mucho a sí mismo, como la afición -"a nuestra gente hay más que agradecerle que reprocharle"-, pero mantiene la humildad y los pies en el suelo.

"El año pasado tuve una repercusión muy grande, pero sé cuáles son mis capacidades. Yo no era Messi el año pasado. Soy consciente de todo, de cómo venían las cosas. A veces, uno quiere agradar a todo el mundo y entras en un círculo que no te agrada ni a ti mismo", explica el delantero.

El marbellí ha "recibido muchas felicitaciones" tras el triunfo ante el Barça, un día para recordar y repetir: "Quiero hacer más partidos como ése. Los delanteros no sólo deben marcar goles, aunque a veces no se valore ese trabajo. Hemos jugado otros partidos así y no se sacaron las cosas adelante. Pero tenemos todos la convicción de seguir por este camino. Hace unos años era impensable ir a estos campos y sacar los puntos".

"Eso significa que se están haciendo las cosas bien. Hay que disfrutar de esto. Si queremos estar arriba, debemos concentrarnos más en los partidos ante equipos menos fuertes. No sólo ante el Barcelona. La Liga está muy disputada; a los grandes se les complican los partidos", ha declarado Loren.

Por último, el '16' no teme al mercado de enero, que podría traer competencia: "Si llega un delantero, habrá que aprender también de él, porque seguro que es muy bueno".